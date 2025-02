PC de Bom Jesus do Galho prende foragido de Espírito Santo investigado por estupro de vulnerável

BOM JESUS DO GALHO – Na última quinta-feira (20), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Bom Jesus do Galho, em colaboração com a Polícia Civil do Espírito Santo, deflagrou uma operação policial para cumprir um mandado de prisão preventiva expedido contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente da PCES, o investigado exercia a função de psicólogo em uma clínica localizada na cidade de Cariacica/ES, onde os abusos sexuais ocorriam durante as sessões de terapia.

“As investigações da PCES, que tramitam na DPCA, apontam que os abusos ocorreram de forma reiterada, em diversas sessões de terapia. Inclusive, algumas vítimas são crianças autistas não verbais ou de tenra idade”, detalhou o delegado Sávio Moraes, autoridade policial responsável pela operação.

Após contato entre a Divisão de Inteligência da PCES e a Polícia Civil de Minas Gerais, o investigado, que já estava sendo monitorado pela Polícia Judiciária Capixaba, também passou a ser acompanhado pela Polícia Civil Mineira.

O foragido foi localizado e preso no Córrego dos Capitães, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Após a formalização dos procedimentos de praxe, o investigado, de 49 anos, foi encaminhado ao Sistema Prisional de Caratinga, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.