PC cumpre mandado e prende suspeito de homicídio

Crime aconteceu em junho deste ano, em Inhapim

INHAPIM/BELO ORIENTE – Nessa quinta-feira (30/09), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia de Inhapim, cumpriu na cidade de Belo Oriente mandado de prisão preventiva em desfavor de um suspeito de praticar homicídio na zona rural do Município de Inhapim em 13 de junho de 2021.

A vítima foi assassinada com diversos golpes de faca. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Açucena.

O CRIME

Divino Lourenço da Silva, 40 anos, foi assassinado no dia 13 de junho deste ano. O crime foi registrado no distrito de Santo Antônio Alegre, zona rural de Inhapim.

A Polícia Militar foi informada que um homem teria sido localizado sem vida no distrito de Santo Antônio do Alegre. Uma guarnição foi até o local encontrou o corpo debaixo de uma marquise de uma construção, encoberto por um lençol de cor branca, com sangramento na boca.

A perícia da Polícia Civil constatou dez perfurações no corpo de Divino, sendo cinco na região do peito e cinco nas costas, causadas por uma faca.

Durante as diligências a PM recebeu informações que apontaram dois suspeitos, um de coautoria, 26 anos, e um de autoria direta, 20 anos.

À época, tenente Christófori disse que o suspeito de coautoria foi localizado e abordado, entrou em contradições em relação ao horário, mas confirmou que passou boa parte da noite e da madrugada com o outro suspeito. Ele disse ainda ter ciência que o outro suspeito realmente teria desferido as facadas, mas negou participação.

Através de imagens de câmeras foi verificado o veículo do suspeito de coautoria passar por diversas vezes na rua de acesso onde o homicídio ocorreu.

Diante disso, o suspeito de coautoria foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.

“Aparentemente a vítima não tinha desavenças, não tem atritos e nem passagens pela polícia. O suspeito de coautoria quando menor teve passagem por roubo, mas é conhecido no meio policial por envolvimento com drogas. Com relação suspeito de autoria, já é conhecido por envolvimento em furtos, roubo e tráfico de drogas”, informou o oficial, conforme matéria ‘Homem assassinado a facadas em Inhapim’, publicada na edição do DIÁRIO do dia 15 de junho deste ano.