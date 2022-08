PC cumpre mandado de prisão, busca e apreensão em Bom Jesus do Galho

Homem que ameaçava mulher foi detido pelos policiais civis

BOM JESUS DO GALHO – Na manhã dessa quinta-feira (11), a Polícia Civil, por meio da delegacia de Bom Jesus do Galho, e com apoio de policiais civis de Caratinga, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos em desfavor de um homem de 32 anos, suspeito de ser autor de crimes de ameaça e coação no curso do processo.

Segundo o delegado Sávio Moraes, que conduziu as investigações, os crimes começaram a ser praticados em julho desse ano. “O suspeito utilizava terminais telefônicos de origem internacional para prática criminosa. Por meio desses terminais ele criava um perfil no aplicativo WhatsApp e a partir daí passava a enviar mensagens de ameaça de morte para vítima”.

Ainda segundo o delegado, “a autoria delitiva foi desvendada após um intenso trabalho investigativo da Agência de Inteligência Policial da 2ª DRPC (Delegacia Regional de Polícia Civil-Caratinga) que por meio de técnicas de investigação policial, conseguiu rastrear e chegar a origem das mensagens e identificar o suposto autor”.

No decorrer das investigações, o suspeito foi intimado a comparecer à delegacia, oportunidade em que assumiu a autoria dos fatos. “Contudo, nesse mesmo dia, horas depois voltou a delinquir e enviar novas mensagens de ameaça, agora coagindo a vítima a desistir da representação da criminal que ela tinha formalizado. Perante os indícios de autoria e materialidade dos crimes de ameaça e coação no curso do processo, a PCMG representou ao poder judiciário de Caratinga pela expedição dos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva que foram cumpridos na data de hoje (quinta-feira,11)”, destacou Sávio Moraes.

Durante as investigações ficou evidenciado que o suspeito já tinha praticado o mesmo crime, com o mesmo “modus operandi”, contra uma vítima que mora em Belo Horizonte.

O investigado, que possui antecedente criminal por tráfico de drogas, foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça.