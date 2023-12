PC cumpre mandado de busca na casa de suspeito de envenenar cães e gatos

A Delegacia de Rio Casca cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de matar dez cães e gatos de rua envenenados. A ação foi na quarta-feira, 13/12.

As investigações tiveram início a partir da denúncia da ONG Causa Animal de Rio Casca, que apontaram para um número expressivo de cachorros e gatos mortos pelas ruas da cidade com sinais claros de envenenamento.

Após a realização de oitivas com representantes da ONG, veterinários e também de moradores, foi apontado como suspeito um homem de 69 anos como possível autor dos maus tratos, tendo sido, portanto, representado pela expedição de mandado de busca em sua residência na tentativa de serem encontrados artefatos usados para o envenenamento dos animais, medida que foi deferida e cumprida na quarta.

Importante alertar que maus tratos a cães e gatos é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais e possui pena máxima de reclusão até cinco anos.

A equipe policial de Rio Casca salienta que também este tipo de infração penal terá total atenção e todas as medidas necessárias serão adotadas. As investigações continuam rumo à conclusão do Inquérito Policial.