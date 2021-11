PC conclui investigação sobre acidente na AMG-2990 e indicia advogado pela morte de motociclista

IPANEMA – A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia de Ipanema, concluiu a investigação sobre o acidente de trânsito ocorrido no último dia 5 de outubro, no KM- 03 da rodovia AMG 2990, em Taparuba, onde o homem de 34 anos, condutor da motocicleta morreu após colisão frontal com o veículo Gol, conduzido pelo advogado de 70 anos.

Os policiais que atenderam a ocorrência do acidente disseram que o advogado apresentava hálito etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e andar cambaleante, os quais são típicos sinais da alteração da capacidade psicomotora.

As investigações da Polícia Civil se iniciaram logo após o acidente, com o comparecimento da perícia técnica. O advogado teve sua prisão em flagrante ratificada na delegacia de plantão em Caratinga, mas posteriormente foi colocado em liberdade por decisão judicial.

De acordo com a PC, “o laudo pericial foi conclusivo em demonstrar que o sítio de colisão ocorreu na faixa de rolagem em que seguia a motocicleta, e que a causa do acidente foi a invasão da pista contrária pelo veículo Gol”.

Com a conclusão das investigações, o condutor do automóvel foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado pelo fato de estar sob a influência de álcool.