PC conclui investigação e prende suspeito de planejar roubo de R$ 10.000

Crime aconteceu em novembro de 2020; acusados de render, agredir e roubar vítima já tinham sido detidos pela PM

CARATINGA– A Polícia Civil de Caratinga efetuou a prisão de um suspeito, 29 anos, conhecido como “2k”, terceiro e último envolvido em um roubo a um malote de R$ 10.000, ocorrido no dia 27 de novembro de 2020. Ele foi detido nesta quarta-feira (3), em um posto de combustíveis situado à Avenida Dário Grossi.

À época, a vítima foi rendida em seu veículo por dois indivíduos, na rua Doutor Maninho, centro. Um dos criminosos ficou no banco do carona, enquanto o outro ocupou a poltrona traseira e apontava uma arma de fogo para a cabeça da vítima. Os momentos tensos, incluindo agressões, se encerraram com o roubo da quantia.

A Polícia Militar agiu prontamente e efetuou a prisão dos dois suspeitos de render, agredir e roubar a vítima, bem como o dinheiro foi recuperado. Conforme o delegado Almir Lugon, a Polícia Civil prosseguiu com as investigações e descobriu que o crime foi planejado por “2k”. “Inclusive, ele forneceu a arma para que o crime ocorresse. Esse criminoso é contumaz na prática de roubos nessa cidade, planejou todo o crime e ontem (quarta-feira) nossos investigadores num monitoramento da vida do investigado conseguiram localizá-lo no posto de gasolina nessa cidade e efetuaram a prisão desse indivíduo”.

De acordo com Almir, os investigados confessaram que o dinheiro seria dividido, no entanto, não deram mais detalhes de como isso seria feito. Mas, a Polícia Civil acredita que “2k” teve uma participação efetiva neste crime, uma vez que a vítima já estava tendo sua rotina monitorada. “Ele provavelmente ficaria com boa parte do dinheiro, tendo em vista que foi o autor intelectual do crime. Ele planejou o crime todo, estudou os passos da vítima, todos os investigados confessaram que eles já sabiam da movimentação da vítima”.

A Polícia Civil ainda faz um alerta para que as pessoas evitem efetuar pagamentos em volume de dinheiro de forma rotineira. “Essa vítima confessou que efetuava o pagamento todas as vezes naquele dia, naquele horário, isso facilitou muito o trabalho dos criminosos. Então, é um alerta que a gente faz para as vítimas, também uma resposta que a Polícia Civil dá em virtude desses roubos que aconteceram recentemente na cidade”.

O trabalho conjunto entre PM e PC é fundamental na apuração de crimes. Almir acredita que esta é mais uma resposta para a sociedade e um recado aos infratores, do constante combate à criminalidade. “Inicialmente a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante de forma efetiva dos dois executores e, agora, a Polícia Civil complementando, efetua a prisão do autor intelectual, de quem planejou o roubo. Damos um recado tanto para os criminosos, quanto para a população, que não vamos permitir esses roubos acontecendo na nossa cidade. Vamos efetuar a prisão de todos os envolvidos, trabalhar em conjunto. E a população de Caratinga, fique tranquila que esses roubos terão a apuração devida, o empenho das forças policiais dessa cidade”.

Com esta prisão, o inquérito policial foi concluído. “2k” será indiciado, assim como os demais envolvidos já foram. O delegado finaliza explicando que ele irá responder pelo crime de roubo, diante de sua extensa folha de antecedentes criminais. “Esse indivíduo já foi preso por diversas vezes, tanto pela Polícia Militar, quanto pela Polícia Civil, muitas vezes envolvido na prática de roubo”.