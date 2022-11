PC conclui inquérito sobre morte de mulher encontrada em córrego de Pocrane

Dois homens foram indiciados pelo homicídio, e um adolescente também é apontado por participação no crime

DA REDAÇÃO – As investigações sobre a morte de Luquele de Paula Dias, de 27 anos, foram concluídas pela Polícia Civil de Minas Gerais com o indiciamento de dois homens, com idades de 25 e 34 anos, pelos crimes de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores. O corpo da vítima foi localizado no dia 23 de setembro desse ano, em um córrego às margens da BR-474, zona rural do município de Pocrane.

Segundo o delegado Alfredo Serrano, que esteve à frente das investigações, conforme apurado, a mulher era moradora de Aimorés, cidade a cerca de 80 quilômetros do local da ocorrência. “Por meio de investigações, a PCMG concluiu que a vítima foi morta em uma emboscada, após os suspeitos simularem um problema mecânico no veículo em que estavam. Eles teriam pedido para a vítima que ela buscasse água em um córrego às margens da rodovia, momento em que foi atingida pelas costas com vários disparos de arma de fogo”, contou o delegado.

Ainda segundo Alfredo Serrano, três dias após o início das investigações, a equipe da delegacia de Polícia em Ipanema, com apoio da Polícia Militar, deflagrou operação na cidade de Aimorés, onde foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e outros três de busca e apreensão expedidos contra os suspeitos pelo crime. Durante a ação, foi arrecadada expressiva quantidade de drogas e uma pistola. Também foi identificada uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em diversos distritos da cidade. “A investigação policial comprovou que a motivação para morte da vítima foi a disputa existente entre a organização criminosa liderada pelo indiciado de 25 anos e outros traficantes pelo controle do tráfico de drogas no interior do município de Aimorés. A vítima, além de vender drogas para outro traficante, se recusou a participar de uma emboscada em que um traficante rival seria morto. Ao final do inquérito, a Polícia Civil representou pela conversão das prisões temporárias dos suspeitos em preventiva, remetendo os autos à justiça”, concluiu o delegado Alfredo Serrano.