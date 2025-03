PC captura foragido indiciado por homicídio

CARATINGA – Na manhã desta quinta-feira (13), a Policia Civil deflagrou operação policial com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão e prisão preventiva expedido em desfavor de Lucas de Souza Melo, indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, fraude processual, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele é acusado de matar Matheus Victor Fagundes Soares, 28. O crime aconteceu em setembro de 2023.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da 2ª DRPC-Caratinga, o homicídio foi praticado mediante arma de fogo no dia 16 de setembro de 2023, no bairro Santa Zita, em Caratinga. Na ocasião, após discussão em um bar, Lucas, de 29 anos, foi até a residência de Matheus, e, após nova discussão, efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a face da vítima, levando-a a óbito.

“Logo após a prática delitiva foi pleiteada a expedição de mandado de prisão preventiva do investigado, cautelar que foi expedida pelo Poder Judiciário de Caratinga no dia 21/09/2023. Desde então o indiciado encontrava-se foragido da Justiça. Após trabalho de inteligência policial que contou com apoio da Interpol/PF e da DINT/PMMG, ele foi localizado e preso numa residência no bairro Santa Cruz, em Caratinga”, detalhou o delegado Sávio Moraes, autoridade policial responsável pela operação.

Durante a busca na residência onde o foragido foram encontrados e apreendidos dois pés e uma bucha de maconha.

Após a formalização dos procedimentos de praxe, o indiciado foi encaminhado ao Sistema Prisional de Caratinga onde ficará a disposição do Poder Judiciário.