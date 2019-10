PC apresenta novos delegados

Gilzan Lessa e Alfredo Serrano foram designados para Raul Soares e Ipanema, respectivamente

CARATINGA- Na manhã de ontem, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga, apresentou à comunidade dois novos delegados. Gilzan Lessa de Sousa e Alfredo Serrano dos Reis, designados para prestar serviço nas delegacias de Raul Soares e Ipanema, respectivamente.

Ambos foram aprovados no concurso público do ano de 2018, e foram designados para a Regional de Caratinga no dia 19 de outubro de 2019.

O delegado regional Ivan Sales frisa que apesar de estarem lotados nestes municípios, os profissionais, esporadicamente, também atuarão em Caratinga, em caso de necessidade em operações, substituições e plantão regionalizado. “É um reforço muito grande para a Polícia Civil, especialmente aqui no âmbito da 2ª DRPC, a chegada de mais dois colegas delegados, que embora irão trabalhar nas comarcas de Ipanema e Raul Soares também nos ajudarão aqui em Caratinga no plantão regionalizado. Eu dei muita sorte em receber o doutor Alfredo e doutor Gilzan, dois ex-militares, então com uma experiência policial vasta, o que nos dará a segurança de serem delegados experientes nessa área policial”.

GILZAN

Gilzan Lessa é natural de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, mas reside no estado de Minas Gerais há mais de 20 anos e se considera “um mineiro de carteirinha”. “Já estou alinhado com a comunidade mineira, já conheço o jeito de ser mineiro e isso é muito importante para alguém que quer trabalhar”.

Ele se recorda de toda a trajetória percorrida, até conseguir a aprovação. “Desde o primeiro período da faculdade comecei a me preparar para o concurso que eventualmente aconteceria dentro do período de pós-formado. Mais ou menos 12 horas de estudo por dia e após lograr êxito no concurso houve treinamento na Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais onde a gente adquiriu uma parte teórica e prática essencial para dar início aos trabalhos agora depois de formados”.

Sobre fazer parte da Polícia Civil de Minas Gerais, o delegado recém-empossado enfatiza o sentimento de emoção e fala sobre seus projetos. “É uma organização forte, de essencial importância para o sistema criminal. Eu não poderia estar mais feliz de estar aqui, de ter realizado um projeto com sucesso e ingressar agora nessa corporação. Pretendo em Raul Soares ficar bastante tempo, não tenho a pretensão de sair de lá. Pretendo me aproximar da comunidade para assegurar que os anseios dela, quanto à segurança pública sejam atendidos da melhor forma possível”.

Além disso, o fato de ter atuado como policial militar também foi destacado por Gilzan como importante contribuição para a função. “A experiência e treinamento adquiridos na nossa coirmã irão se somar aos conhecimentos adquiridos na Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e isso com certeza resultará em uma excelente prestação de serviço para a comunidade de Raul Soares e também a comunidade de Caratinga, onde nós iremos assumir o plantão eventualmente”.

ALFREDO

Natural da cidade mineira de Mutum, Alfredo Serrano residia há 12 anos em Aimorés, onde também atuava como militar, instituição que ingressou em 2010 e permaneceu até 24 de junho de 2019, quando desligou-se para tomar posse no cargo de delegado de polícia. “A preparação se deu durante a faculdade mesmo e após dois anos de estudos, até que houvesse a abertura do edital do concurso aqui de Minas Gerais e, graças a Deus, fui agraciado com uma das vagas 76 vagas previstas”, afirma.

Alfredo descreve quais são as suas pretensões como delegado e o desejo de reforçar os laços da polícia com o cidadão. “Orgulho muito grande estar integrando essa instituição, que a gente já conhece e trabalha lado a lado há um bom tempo. Então, espero com meu trabalho poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida, no aspecto relacionado à segurança pública nas comunidades onde vou atender. São quatro municípios que pertencem à microrregião da Delegacia de Ipanema”.

Em comparação à atuação do policial militar em relação ao delegado, Alfredo acredita que é uma realidade diferente, mas que proporcionou aprendizado. “Eu atuava como policial militar, trabalhava no policiamento ostensivo. Então, toda essa experiência de área policial, de atuação na rua, já temos isso muito bem integrado. Mas, agora surge para a gente uma outra realidade, que é a atuação como delegado de polícia, como gestor de unidade policial, da própria Polícia Civil naquela comunidade onde a gente vai representar. Então, espero contar com o apoio de toda a comunidade, dos meus superiores, dos meus pares, de todos os policiais civis aqui da Delegacia Regional de Caratinga, para que possamos juntos prestar um serviço de qualidade e excelência”.