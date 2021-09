PC apreende dinheiro, arma de fogo e munições durante cumprimento de mandado de busca em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios de Caratinga, cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade de Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Caratinga em desfavor de um homem de 35 anos de idade.

Durante o cumprimento dos mandados, foram encontradas e apreendidas uma arma de fogo (Pistola Taurus, cal. 7,65), dez munições cal. 32 e a quantia de mil duzentos e doze reais.

Como o proprietário da residência e dos objetos apreendidos não estava em casa durante o cumprimento do mandado, não ocorreu prisão em flagrante.

Arma e munições foram devidamente encaminhadas para perícia.

Foi instaurado inquérito policial com objetivo de investigar o crime de posse ilegal de arma de fogo.