PC apreende adolescente que participou de tortura em Simonésia

SIMONÉSIA – A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa da 6ª Delegacia Regional de Polícia de Manhuaçu, sob o comando do delegado regional Felipe de Ornelas Caldas, efetuou na manhã desta quinta-feira (1), o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em desfavor de adolescente residente na cidade de Simonésia, pela prática de participação do crime análogo ao de tortura/ameaça, ocorrido na data de 06/02/2023.

Entenda o caso

Após a vítima ser conduzida ao plantão da Delegacia como testemunha do crime de tráfico de drogas, o chefe da organização criminosa daquela cidade ordenou que os adolescentes, que também integravam a referida ORCRIM agredissem a vítima para que ele confessasse que teria delatado o integrante da organização, e também como “castigo” pelas ações praticadas. As agressões foram filmadas e divulgadas nas redes sociais, o que causou grande temor naquela pacata cidade. E ainda no dia seguinte foram até a casa da vítima para verificarem se ele estava machucado, senão iriam agredi-lo novamente.

De acordo com as investigações, os adolescentes em conflito com a lei menores agrediram a vítima com pedaços de madeira, barra de ferro e ainda aplicaram contra a vítima um cão da raça “pitbull”.

“Vale lembrar que outros dois adolescentes em conflito com a lei foram apreendidos em data de 18/04/2023, e também foram encaminhados ao Centro Socioeducativo de Belo Horizonte”, informa a PC.

O Procedimento de Apuração de Ato Infracional foi concluído e a delegada Jéssica Fidelis Ribeiro de Castro, titular da delegacia de Repreensão à Crimes Contra a Pessoa, representou pela internação do adolescente em conflito com a Lei, tendo o Ministério Público manifestado a favor e o Poder Judiciário expedido as ordens judiciais. O menor então foi apreendido e, após os procedimentos para efetivação do cumprimento da determinação judicial, será encaminhado ao Centro Socioeducativo de Belo Horizonte.

A ação policial foi coordenada pelo inspetor Hernesto Francisco da Silva realizadas pelo inspetor, investigadores da Delegacia Adjunta de crimes Contra a Pessoa.

“As investigações têm por finalidade a atividade preventiva e repressiva em crimes violentos envolvendo disputa de facções por território”, finaliza a PC.