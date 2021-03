PC alerta sobre site falso utilizando o nome do Detran-MG

DA REDAÇÃO -A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) alerta os cidadãos para que evitem cair em golpes de sites falsos em nome do Departamento Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). A denúncia mais recente informa que a página “detran-gov.org” clonou as informações e aparência do portal oficial do órgão de trânsito. A PCMG já iniciou a investigação para apurar um possível estelionato e também para que o site seja retirado do ar.

As informações sobre todos os serviços relacionados com veículos, infrações e habilitação, assim como suas respectivas taxas, estão disponíveis no site oficial do Detran-MG: www.detran.mg.gov.br. Em caso de dúvidas, o cidadão ainda pode entrar em contato por meio do telefone 155 ou através do “Fale conosco” disponível na aba “Atendimento” do portal do Departamento de Trânsito.

“Fique atento para não cair em golpes. Confira se está acessando o endereço correto. Todos os sites governamentais têm domínio “.gov.br”, que é uma garantia da confiabilidade para navegação. Outra orientação é não enviar dados por meio de aplicativos de mensagens ou realizar pagamentos por meio de transferências bancárias”, orienta a PCMG.