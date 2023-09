PC alerta a respeito para o golpe da intermediação de café

MANHUAÇU – Nesta quarta-feira (27), a Polícia Civil concedeu entrevista coletiva onde alertou sobre o aumento de um tipo de golpe, pois agora criminosos estão enganando compradores e vendedores em uma falsa intermediação de café. Em Manhuaçu, somente em um dos casos investigados pela Polícia Civil, o prejuízo ultrapassa R$ 1.600.000,00.

Conforme o delegado regional de Polícia Civil, Felipe Ornelas, o crime funciona é muito semelhante ao chamado golpe da OLX, que envolve veículos: fraudadores fingem a negociação de café e enganam tanto o comprador quanto o vendedor.

Estelionatários usam negociações acima de suspeitas com condições de enganar profissionais e tentam facilitar condições de pagamento, preços bem acima do mercado, histórias mirabolantes sob o pretexto que estão fazendo um bom negócio.

O delegado Guilherme Mariano pontou que o abuso de confiança, muito comum nesse meio do mercado cafeeiro, é utilizado para não parecer engano ou golpe. Golpistas estão conseguindo realizar golpe duplo entre compradores e vendedores onde a negociação ocorre separadamente e, quando as partes aproximam-se para verificar pagamento e a entrega do café, descobrem que foram enganadas.

Além de Manhuaçu, há notícias de golpes do mesmo tipo ocorridos em Lajinha e Caiana (MG) e em Irupi, Colatina e Linhares (ES).

Fonte: Portal Caparaó