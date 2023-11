Patrus Ananias visita instituições mantidas pela FUNEC

CARATINGA – Em sua passagem por Caratinga, o deputado federal Patrus Ananias (PT) esteve em algumas instituições mantidas pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC). A agenda do parlamentar teve reuniões com representantes de diferentes setores da sociedade entre sexta-feira (10) e sábado (11).

O primeiro compromisso do parlamentar na cidade, na sexta-feira, foi a gravação do programa Começo de Conversa, da UNEC TV. Durante a entrevista ao apresentador Eugênio Maria Gomes, que será veiculada ainda este mês pela emissora universitária, Patrus Ananias falou sobre sua trajetória política, como a atuação na Prefeitura de Belo Horizonte e no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Anunciou também a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania, que será lançada este mês na Câmara dos Deputados.

Em seguida, o parlamentar conheceu as instalações do Núcleo de Documentação e Estudos Históricos da Funec (NUDOC), espaço cultural que abriga um rico acervo de peças e documentos utilizados em pesquisa. Acompanhado de seus assessores, Patrus Ananias conheceu o local guiado pelo diretor executivo da Funec, Sanderson Dutra, pelo coordenador de Extensão do UNEC, José Aylton de Mattos, e pelo professor Claudio Barros.

Mais tarde, o deputado e sua equipe estiveram reunidos com a direção do Hospital Irmã Denise, onde foram discutidas as necessidades de Caratinga e região na área da saúde. “É uma satisfação muito grande recebê-lo. Entregamos a ele ofícios a respeito de algumas questões que gostaríamos de agilizar, e fizemos uma reivindicação para o aumento do número de vagas no curso de Medicina. Ele nos garantiu que vai cuidar pessoalmente desse caso em Brasília”, afirmou Sanderson Dutra.

Além de confirmar o compromisso de intervir nas questões do hospital, o deputado declarou estar positivamente impressionado com a estrutura e os profissionais que conheceu. “Fiquei muito sensibilizado ao sentir e ver a maneira com que os pacientes são tratados. O bom astral, as boas energias e os bons olhares das pessoas que aqui trabalham, isso tocou muito meu coração”, disse Patrus Ananias.

Literatura e cidadania

No sábado, o parlamentar foi homenageado com um diploma de Honra ao Mérito pela Academia Caratinguense de Letras em uma reunião com intelectuais. O encontro aconteceu na Sala dos Pioneiros, na Unidade I do UNEC, e teve diversos temas em pauta, como literatura, cidadania, educação, meio ambiente e defesa da democracia. “Tivemos aqui hoje um grande momento cultural. Concedemos a homenagem ao Patrus Ananias não só como político, mas como professor, escritor e pessoa diretamente ligada às questões do nosso estado” comentou o professor José Aylton de Mattos, presidente da ACL.

Além da troca de ideias, o deputado presenteou os participantes com exemplares de seu mais recente livro, “Reflexões sobre o Brasil”. Para ele, o saber acadêmico deve ser usado como instrumento de transformação social. “Vou preservar esse momento sempre na memória. Além de falarmos sobre nossas experiências intelectuais, nossas produções e leituras, tratamos de questões muito importantes para Caratinga, para Minas Gerais, para o Brasil e para a humanidade. É importante cada vez mais alargarmos o conhecimento, inclusive a respeito da política, que é a arte do bem comum”, destacou Patrus Ananias.

DIÁRIO CAST

Ao lado da vereadora Giuliane, o deputado Patrus Ananias participou do Diário Cast, onde foi entrevistado pela diretora Vera Leite e pelo editor José Horta. “Tive o prazer de debater temas que me interessam, que me motivam, como política e literatura. Refletimos sobre questões mais gerais, como a importância das políticas públicas, da participação social no fortalecimento da democracia e também sobre questões mais específicas, como as eleições municipais de 2024 e o enfrentamento necessário que precisamos fazer para que Minas Gerais e o Brasil não abram mão do rico patrimônio público que é a Cemig”, postou o parlamentar em suas redes sociais.

A entrevista completa está disponível no canal do Diário de Caratinga pelo YouTube.