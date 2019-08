Polícia Militar realiza trabalho de conscientização e prevenção nas escolas

CARATINGA – ​A Polícia Militar, através da Patrulha Escolar, tem intensificado a presença policial nas escolas e suas imediações, para garantir a segurança no entorno dessas instituições, consequentemente trazendo tranquilidade aos pais e assegurando aos alunos, o direito de ter uma educação de qualidade. Na tarde de ontem os militares da Patrulha Escolar estiveram na escola Engenheiro Caldas no Bairro Santa Zita para explicar como o trabalho funciona.

De acordo com o tenente Lessa, a Patrulha Escolar é um portfólio obrigatório da Polícia Militar desenvolvido por oito policiais que revezam em escalas de atendimento nas escolas que geram maiores demandas sem deixar de atender as outras.

Além da Patrulha Escolar, a PM conta com as outras viaturas de outros serviços que apoiam que dão apoio principalmente no fluxo de entrada e saída de alunos. “Junto do patrulhamento são realizadas palestras com alunos e envolvimento dos militares com projetos dentro das escolas, é toda uma situação desenvolvida dentro da escola. O patrulhamento escolar é desenvolvido desde o ano passado com esse nome, mas o trabalho sempre foi feito. O resultado tem sido extremamente positivo”, pontuou o tenente.

Sobre um vídeo que circulou nas redes sociais na semana passada onde um aluno é agredido, tenente Lessa disse que a PM tomou conhecimento do caso através do pai da vítima, foi feito boletim de ocorrência e ele foi orientado quanto às providências que deveria tomar. “Além disso, a PM já fez contato nas residências das partes envolvidas para saber o desenrolar e foi apurado que não teve desdobramento. Foi uma situação passional entre adolescentes, envolvendo uma questão de ciúmes do agressor para com ofendido e a polícia está atenta a essa situação para não evoluir”, afirmou o tenente Lessa.

O oficial da PM ressalta que numa situação dessas a orientação é acionar a Polícia Militar imediatamente para que ela possa agir.