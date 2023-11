PATROCÍNIO SEM ÁGUA

De acordo com a Copasa, situação foi provocada por vazamento na rede

CARATINGA- Sem água para beber, tomar banho ou qualquer atividade doméstica. Até mesmo a escola foi atingida pelo desabastecimento. A situação é vivenciada há quase uma semana pelos moradores de Patrocínio, distrito de Caratinga.

De acordo com a Copasa, o problema foi provocado por um vazamento na rede. Um caminhão-pipa tem sido encaminhado até o local, mas, a água não chega até as residências das partes mais altas, conforme relato dos moradores.

Odair Lopes enfatiza que muitos têm sido os transtornos para toda a população. “Está muito difícil. Tem casa aqui que já não cai água desde quarta-feira. Patrocínio é rico em água e está faltando água na caixa dos moradores. O caminhão é pequeno, vem aqui duas ou três vezes só no dia. Quando solta a água enche a caixa dos moradores lá embaixo e não dá nem para a metade do Patrocínio. Então, o restante fica sem água. Não tem jeito de tomar banho, tem gente que já não tem água nem para beber em casa. Estamos esperando providências da Copasa”.

Maria de Lourdes Carvalho trabalha em um salão de beleza. Sem o abastecimento, ela está impossibilitada de trabalhar. Em casa, a rotina também foi prejudicada. “Está sem água desde o final de semana passada. Não trabalhei, não estamos conseguindo fazer nada. E nem em casa não tem água. Tenho criança em casa, a sorte que vai um pouquinho para a escola, aí já ajuda. Estou tomando banho na casa da minha filha, aonde a água chega um pouquinho, eu moro lá em cima, acima do morro do cemitério, onde a água é a última chegar. Estamos sendo muito prejudicados, no final do mês a conta chega”.

Marilene da Silva também relata as dificuldades enfrentadas com a falta d’água e a espera de providências. “Lá em casa não tem água desde quarta-feira passada, a noite cai um pouco. Mas, não dá para abri mais torneira, para fazer comida lá estou pegando água com a minha vizinha. Minha mãe mora comigo e é deficiente, precisa de água. Toda hora vem pouquinha água e acaba rapidinho. Não tenho caixa, minha água é direta. Para quem tem caixa, ainda consegue ficar pelo menos um dia com água, mas, quem não tem fica sem água de tudo”.

COPASA

A reportagem procurou a Copasa, que destacou a situação por meio de nota, que segue na íntegra:

“A Copasa informa que foi constatado um vazamento na rede utilizada para o transporte de água do ponto de captação à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Patrocínio de Caratinga, distrito que pertencente ao município de Caratinga. No entanto, as fortes chuvas registradas na região nos últimos dias alagaram a área onde a rede está situada inviabilizando a identificação do ponto exato do vazamento e, consequentemente, a sua correção.

Com isso, o volume de água que chega até a ETA apresentou uma redução que, somada ao aumento do consumo por parte da população, vem provocando intermitência no abastecimento da localidade.

Técnicos da Copasa seguem monitorando a situação e cuidando para que o fornecimento de água retome à sua normalidade o mais breve possível. Até que a situação seja normalizada, um caminhão-pipa dará o suporte no abastecimento de água do distrito, de forma a auxiliar na rápida recuperação do sistema e minimizar os impactos causados pelo desabastecimento.

A Copasa reforça a recomendação do uso consciente da água, atitude que é importante em qualquer estação do ano e, em momentos como este registrado em Patrocínio de Caratinga”.