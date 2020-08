Patriarca da família Ferreira volta pra casa após se recuperar da Covid-19

Às vésperas do Dia dos Pais, encontro foi celebrado pela esposa, filhos, netos, bisnetos e genro que também se contaminaram, mas venceram a doença viral

BOM JESUS DO GALHO – Após 15 dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva do Casu, em Caratinga, para se recuperar da Covid-19, Adão Ferreira, o ‘Adão Bento’, 81 anos, morador de Santo Antônio das Palmeiras, teve alta e foi recebido na tarde de ontem em um clima festivo pela família que também se contaminou com o coronavírus e já se recuperou. O evento veio marcar o período de preparação para as celebrações do Dia dos Pais.

Ex-prefeito de Bom Jesus de Galho, Adão contou que não tem palavras para descrever o que presenciou na UTI. “Era muito sofrimento, pessoas sendo atendidas às pressas com falta de ar, sendo entubadas, um processo muito desconfortante; pessoas perdendo a vida para a Covid-19. Foi uma experiência muito dolorosa para mim”, relata, acrescentando que foi muito bem atendido e destacando “a grande dedicação dos médicos e enfermeiros ao reestabelecimento da saúde dos doentes.

Adão não sabe dizer como se contaminou, mas conta que não sentia medo da Covid-19, até adoecer. “Hoje tenho muito medo”, sublinha.

“A gente adotava todos os cuidados ao sair do povoado e ir ao centro da cidade. Mas, em casa, entre os familiares, estávamos muito à vontade e nos sentíamos seguros, já que todo mundo se conhece. Esse foi um erro que cometemos. Então, alguém se contaminou e o coronavírus foi se espalhando entre nós”, relata Kátia Ferreira, filha de Adão.

Adrian Ferreira, de 14 anos, bisneto de Adão, conta que ele e o irmão adoeceram. O seu medo era de perder o irmão. “Não tive medo de morrer, mas senti muito medo de meu irmão morrer”.

Ao todo, 18 pessoas da família de Adão se contaminaram – ele, a esposa, seis filhos, oito netos e dois bisnetos, além de quatro parentes de terceiro grau, como é o caso da fisioterapeuta Gleice Ferreira, que também é vizinha de Adão. “Meu filho, de 8 anos, também adoeceu, além de duas tias”, completa a fisioterapeuta.

Ela confirma que a família não teve os cuidados necessários para evitar a Covid e, por isso, adoeceu. “Em nossa casa, todos adoeceram, exceto meus pais”, frisa a profissional de saúde, que agora não abre mão da máscara. “Já me habituei ao uso da máscara. Uso a proteção até para dormir. Estou amamentando um bebê de seis meses e ficamos muito próximos durante boa parte do dia e da noite também”.

Do total das 22 pessoas contaminadas com o novo vírus, 19 foram identificadas como positivas para a doença por meio de teste rápido e em um único dia de mutirão de testagens realizado em Santo Antônio das Palmeiras por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Outros três foram confirmados por sorologia. No caso da Gleice, ela foi submetida a três testes, pois dois resultaram em falso negativo, apesar de ela sentir os sintomtas.

“Eu não me convenci dos resultados negativos, pois sentia que estava com a doença, apesar dos sintomas terem sido brandos. Além do mais, toda a família praticamente estava contaminada”, recorda Gleice.

Quanto à gravidade dos sintomas, das 22 pessoas contagiadas, a maioria manifestou sinais leves a moderados e um grave, que requereu internação, como foi o caso de Adão Ferreira. Houve ainda um terceiro grupo assintomático. “Muitos de nós sentimos algum sintoma, como falta de ar, uma sensação muito ruim. Meu pai ficou muito mal e dois dos meus irmãos também, mas graças a Deus conseguiram ser tratados em casa”, explica Kátia Ferreira.

“Todos os pacientes que permaneceram em isolamento domiciliar foram assistidos por profissionais da rede municipal de Saúde”, comenta Giane Sandra, coordenadora da Saúde Básica em Bom Jesus, que acompanhou os testes e foi uma das responsáveis pelo acompanhamento dos pacientes no povoado.

A secretária de Saúde, Neuricéia Martins, a Neurinha, comenta que se sente muito feliz em ver a recuperação da família Ferreira. “Temos trabalhado muito no enfrentamento desse vírus que se espalha tão rápido e requer muito esforço de todos nós, profissionais da saúde que estamos na linha de frente do combate à Covid-19, arriscando a nossa vida para salvar outras. Em meio a tudo isso, temos a certeza de que nosso esforço não tem sido em vão e nem a colaboração das pessoas da comunidade que adotam nossas recomendações”.

Na tarde de quinta-feira (6), a médica Thamara Machado atendeu o grupo para avaliar suas condições de saúde e orientar sobre como proceder neste período de pós-recuperação da Covid-19. Segundo ela, os mesmos cuidados precisam ser mantidos em relação ao uso de equipamentos de proteção individual e da higiene. “Como se trata de uma doença nova, ainda não sabemos por quanto tempo as pessoas que contraíram a Covid-19 se manterão imunes ao coronavírus. Outro fator importante a se considerar é que, por mais que tenhamos um número grande de familiares que se contaminaram e já se recuperaram, alguns não adoeceram, como na casa da fisioterapeuta Gleice Ferreira”, finaliza a médica.

