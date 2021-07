Patinação nas ruas é a nova sensação em Caratinga

CARATINGA – Os benefícios de andar de patins vão além de diversão. Acorda o corpo e faz descobrir músculos esquecidos, queima gordura e emagrece, mantém o coração mais “jovem”, é um esporte de baixo impacto, ajuda a desenvolver o equilíbrio, proporciona sensação de liberdade e diminui o estresse.

E tudo isso agora pode ser proporcionado aos caratinguenses todas às quartas-feiras de 20h às 22h, e aos domingos de 15h, às 20h.

O empresário Webert Luiz de Souza, conta que já existia o grupo oficial “Patins Caratinga”, mas não tinha um espaço adequado como agora tem parte da praça Cesário Alvim. “Inclusive a gente tinha o grupo que andava só pelas ruas, e agora graças a Deus tivemos a oportunidade de ter esse espaço que a prefeitura cedeu, para ensinarmos às pessoas que têm vontade de aprender, trazendo de volta esse esporte para Caratinga”, ressaltou Webert.

O empresário disse que está surpreso com o número de pessoas que está aderindo ao esporte. “Está me surpreendendo um pouco, porque está crescendo muito rápido, a gente era um grupo de pessoas que andava cinco, sete, quando juntava dez pessoas na rua andando, pra gente era uma felicidade muito grande. Tem dia que estamos com 60 patinadores na praça. São pessoas de várias idades, desde crianças a idosos. E pessoas que talvez tinham medo de tentar, e não tinham oportunidade de ter alguém para ajudar, agora tem”, completou Webert.

Para quem quiser começar a praticar o esporte, ou andar por hobby, Webert explica que basta ir. “Quem tiver patins pode vir, que não tiver também pode vir que a gente arruma patins aqui na hora para a pessoa experimentar. Caso a pessoa queira aprender e não tenha os patins, a gente arruma sem problema algum”, disse.

A vendedora Eslaine Ferreira conta que é uma grande alegria fazer parte do grupo de patins. “Vem crescendo a cada dia, nós estávamos com poucas pessoas, é tanta alegria ver mais gente, crianças, adultos que tinha vergonha de estar em nosso meio, de estar patinando com a gente, é uma alegria muito grande. O patins hoje é como um esporte pra gente aqui, a cada dia estamos tendo um orgulho muito grande, porque hoje é um esporte, mas antes era só uma brincadeira pra alguns, e vergonha pra outros, e hoje é uma alegria pra nós. Quem quiser participar só vir, porque estamos aqui pra ajudar, para ensinar, e assim se ganha alegria, companheirismo, amizade”, destacou a vendedora.

Leonardo da Silva Dias, técnico em enfermagem, veio de Ipatinga para andar de patins com os caratinguenses. “Patino há aproximadamente quatro meses, vejo como um excelente esporte, e eu como profissional da saúde, falo que é muito bom para perda de peso, resistência muscular, e além de tudo fazer novas amizades, que é muito bom”.