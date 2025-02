Pastor suspeito de matar adolescente de 13 anos tem prisão temporária convertida para preventiva

O pastor João das Graças Pachola, de 54 anos, suspeito de assassinar a adolescente Stefany Vitória Teixeira Ferreira, de 13 anos, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, teve sua prisão convertida em preventiva após audiência de custódia nesta quarta (12).

A adolescente, de 13 anos, estava desaparecida desde domingo (9). O corpo da vítima foi encontrado ontem (11) em um terreno no bairro Metropolitano, com sinais de enforcamento.

O pastor, que também trabalha com transporte escolar, foi preso em flagrante depois de confessar o crime. Ele foi encaminhado ao Presídio Antônio Dutra Ladeira na madrugada desta quarta-feira (12).

Após uma denúncia de que Stefany teria sido vista entrando no carro do suspeito, a Polícia Civil montou uma operação para encontrar Pachola, que estava escondido na casa da mãe em Contagem, na Grande BH, e não resistiu à prisão. O pastor afirmou à Polícia Civil que enforcou a vítima após receber um tapa na cara. A adolescente será enterrada nesta quinta-feira (13) no Cemitério Parque da Colina, na região Oeste de BH.

Fonte: Band Minas