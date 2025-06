Passeio ciclístico em comemoração ao aniversário da cidade

CARATINGA- No domingo (22), Caratinga foi palco de um de passeio ciclístico que integrou as comemorações dos 177 anos da cidade. O evento, que percorreu 25 quilômetros, atraiu ciclistas não apenas de Caratinga, mas também de mais de 20 municípios vizinhos, colorindo as estradas rurais da cidade com entusiasmo e energia.

O “Passeio Ciclístico Caratinga 177 Anos” reforçou o potencial do município para sediar eventos esportivos e de lazer, promovendo a saúde e a integração regional. A iniciativa, que faz parte da programação festiva de aniversário da cidade, demonstrou o crescente interesse pelo ciclismo na região.

Bruno El Shaday, um dos organizadores voluntários do evento, ressaltou a relevância de ações como essa para a comunidade. Eventos de pedal como este são de extrema importância para a nossa cidade. Eles não só incentivam a prática esportiva e a melhoria da qualidade de vida, mas também promovem o turismo e a integração entre pessoas de diferentes cidades”, afirmou El Shaday.

A largada e a chegada do passeio aconteceram no Parque de Exposições e contou com a presença de autoridades locais, incluindo Odiel de Souza, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o prefeito Dr. Giovanni.

Eles destacaram o sucesso do evento e o participação dos amantes do pedal, reforçando o compromisso da administração municipal em apoiar iniciativas que beneficiem a população e impulsionem o desenvolvimento local.