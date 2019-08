Passeata abre Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga, deu início ontem á Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Pela manhã foi realizada a caminhada de conscientização, saindo da sede da instituição na Rua Raul Soares, passando pelas principais ruas do centro.

A diretora pedagógica da Apae, Rita de Cássia Rodrigues frisa que a programação segue com palestras, intercâmbio entre as Apaes Caratinga/Ipanema e visita de escolas. “O objetivo maior é a conscientização da comunidade, dos nossos munícipes em relação à pessoa com deficiência, seja ela intelectual, múltipla ou autismo. Precisamos conhecer melhor todas essas deficiências, para que possamos ajudar e ao mesmo tempo formando opinião também”.

O tema deste ano é ‘Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas’. Rita frisa a importância desta reflexão. “A família é aquela que precisa estar 24 horas por dia, 365 dias por ano com a pessoa com deficiência. Ela vive situações que às vezes nem imaginamos, ano só na sua casa, como também na rua, na escola, hospital, dentista, enfim; os profissionais que lidam também com essas crianças, adolescentes e jovens precisam conhecer melhor, para saber tratar e conduzir qualquer situação que possa ajudar essa pessoa”.

Na manhã de sábado (24), a programação será encerrada com o Dia da Família e inauguração do Centro-Dia no módulo II da Apae, no Monte Líbano. “Ainda não estamos divulgando o nome, somente no dia mostraremos a homenagem que gostaríamos de fazer a uma pessoa”, explica Rita.

A Apae conta atualmente com 400 assistidos, dentre área da saúde, educação e assistência, com as oficinas que tiveram início recentemente para atender àqueles que terminaram a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em julho.