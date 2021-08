A Prefeitura Municipal de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, iniciou nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, o cadastro do passe escolar para estudantes do ensino fundamental, superior, de cursos técnicos e profissionalizantes do município e a atualização de dados de estudantes que já possuem o benefício.

Os interessados em aderirem ao passe escolar devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Miguel de Castro, número 23, e apresentar o requerimento preenchido, bem como todos os documentos necessários, até o dia 16 deste mês, de 8h às 11h e de 13h às 17h.

Todos os critérios e condições para concessão do benefício podem ser acessados através do endereço eletrônico: