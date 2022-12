Passageiros descem de Ônibus e impedem assalto a mãe e sua filha autista

Passageiros de um ônibus executaram “uma ação de heroísmo” ao evitarem um #assalto a uma mãe e sua filha autista, no bairro Rebouças, em #Curitiba, na manhã desta quinta-feira (22/12).

Câmeras de segurança flagraram o momento em que eles desceram do ônibus após notarem “algo estranho” dentro de uma loja de materiais elétricos e impediram a fuga do bandido com os pertences frutos do #crime.

A situação aconteceu em um cruzamento movimentado, por volta das 10h15. As imagens iniciam mostrando o criminoso rondando a loja, antes de entrar e anunciar o assalto.

Segundos depois, o ônibus para em frente ao estabelecimento por conta do sinaleiro. o motorista age rápido e abre todas as portas do coletivo. Neste momento, dois passageiros descem e vão atrás do criminoso e o derrubam. (Via: @portalbandab)

Fonte : metrópoles