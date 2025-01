Passageiro morre ao cair de escada de avião durante desembarque

Companhia aérea e a concessionária do aeroporto prestaram assistência, mas o homem não resistiu aos ferimentos

Um passageiro morreu após cair de escada em desembarque de avião, no último domingo (19), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O caso aconteceu durante o desembarque do voo LA3082, que partiu do Aeroporto de Congonhas.