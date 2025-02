Passageiro de ônibus detido por importunação sexual

MANHUAÇU – Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã do último sábado (1) em Realeza, distrito de Manhuaçu, acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos. O caso ocorreu durante uma viagem de ônibus da viação Gontijo, que saiu do Nordeste com destino ao Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o motorista do ônibus parou no posto de Realeza e comunicou o ocorrido aos agentes. “Assim que recebemos a informação, solicitamos que o acusado desembarcasse, juntamente com a vítima e seus responsáveis. Mesmo constrangida, a jovem relatou que o homem passou a mão em suas pernas sem consentimento durante a viagem”, explicou o PRF Luís Ker.

A adolescente teria comunicado o fato à mãe, que estava sentada em outra poltrona com outras crianças. No ponto de apoio, a mãe informou o ocorrido ao motorista, que acionou a PRF. Durante o depoimento, o acusado negou as acusações, mas entrou em contradições ao afirmar que apenas conversava com a jovem. “Nós ouvimos a mãe da adolescente e o acusado separadamente, apesar de ter entrado em contradições, ele nega o fato e fala que veio apenas conversando com a moça”, completa o PRF.

Diante da gravidade da denúncia, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Manhuaçu. A adolescente e seus responsáveis também prestaram depoimento e, em seguida, seguiram viagem em outro ônibus disponibilizado pela empresa Gontijo.

