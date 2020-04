Páscoa com benção em carreata

CARATINGA- O Domingo de Páscoa foi celebrado pelos fiéis de uma forma diferente este ano de 2020. Com as medidas de isolamento social, necessárias neste momento de pandemia de covid-19, as celebrações foram suspensas. Como forma de aproximar a igreja dos fiéis, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo realizou uma carreta com o Santíssimo por algumas ruas dos bairros Esplanada, Vale do Sol e das Graças.

Na Semana Santa, o bispo diocesano de Caratinga, Emanuel Messias de Oliveira, gravou um vídeo direcionado aos fiéis que estão em casa durante esses dias de isolamento social, sem participar das celebrações comunitárias.

De acordo com o bispo, a mensagem é uma palavra de incentivo aos fiéis. “Que você possa celebrar com alegria, desse modo todo atípico, todo especial, que nós estamos vivendo agora, a semana santa”, deseja dom Emanuel.

O bispo destacou ainda que caberia a cada fiel católico, a cada família, a santificação daquela semana, de um modo próprio, dentro das próprias casas. “É uma semana que vai ser santificada por você, a seu modo. De um modo diferente, de reclusão, dentro de casa, você e seus familiares, pelas redes sociais ou mesmo pela televisão, você vai seguir a semana santa”, explicou.

Dom Emanuel recomendou ainda que cada família organizasse dentro de sua casa o espaço para a celebração, sugerindo arrumar um cantinho, acender uma vela e reunir os familiares para todos participarem com alegria desse momento solene, “o mais solene da liturgia anual”, como definiu dom Emanuel.