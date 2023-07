Parque Ipanema terá Fest Gospel nos dias 28 e 29 de julho

Ipatinga terá no final deste mês um evento gospel de grande expressão, com diversas atrações confirmadas e oportunidade para revelação e divulgação de talentos regionais. Está confirmado para os dias 28 e 29, às 19h, no Parque Ipanema, o Fest Gospel Ipatinga. Entre os cantores convidados estão Paulo Neto e a dupla Jefferson & Suellen.

A Prefeitura de Ipatinga apoia o evento. Em recente reunião com lideranças cristãs, o prefeito Gustavo Nunes reconheceu a importância de se incentivar a cultura gospel. “Acreditamos que um público bastante significativo vá prestigiar as apresentações e shows programados para o nosso principal cartão postal. Esse estilo musical é diferenciado e extremamente relevante para a cultura brasileira“, observou Nunes.

“Evento será benção”, diz Pr. Júnior Calais

Há expectativa de um grande público, pois lideranças de várias denominações confirmaram a participação no evento, como os Presidentes das Assembleias de Deus de Cel Fabriciano/Ipatinga (Pr. Júnior Calais) e de Timóteo (Pr. Carmo Matias). “Estaremos juntos, pois será um evento que abençoará Ipatinga e toda a região”, afirmaram.