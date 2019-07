Parque de Exposições volta a receber grandes shows

Atração nacional da música sertaneja, Gusttavo Lima se apresenta hoje em Caratinga

CARATINGA- O Parque de Exposições João da Costa Mafra, situado à BR-116, na altura do KM 521, em Caratinga, já foi palco de grandes espetáculos musicais, devido à estrutura que comporta grande público e sua localização. Mas, por alguns anos, a estrutura foi se deteriorando e os investimentos pararam, tornando-o um espaço abandonado e sem utilidade.

Obras foram aprovadas e licenciadas em 2012, mas posteriormente vedadas. Por falta de desdobramentos para o início das obras, o repasse ficou paralisado. Agora, a Prefeitura de Caratinga revitalizou o projeto e não somente conquistou a aprovação como também a liberação do recurso para a reforma. “A modernização ampliará as condições de lazer do local e as condições de realização das festas tradicionais da região. Ampliando a geração emprego e desenvolvimento do município e maior fluxo dos produtos locais. Um marco no desenvolvimento local. A obra devidamente licitada recebeu liberação por parte da Caixa Econômica Federal, com novidades na reforma do parque para palco fixo para realização de show, pista para desfile de animais, baias para abrigo dos animais em exposição, provas de laço, leilões, instalações elétricas e hidráulicas, sanitárias, louças, tanque e bancada e drenagem pluvial”, frisa o diretor de Agronegócios, José Corintho.

Somado a isso, com os trabalhos de manutenção e limpeza realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o parque voltou a atrair o interesse de novos promotores de eventos. Hoje, um grande show será realizado em Caratinga, com a apresentação do artista Gusttavo Lima, atração nacional. O evento acontecerá a partir das 21h, numa realização da Trio Produtora, Zak Entretenimento e Boate Prime.