Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos será inaugurado neste feriado de 7 de setembro em Inhapim

INHAPIM – Inhapim vem passando por um salto em desenvolvimento e qualidade de vida para sua população. São empresas chegando para executarem obras de infraestrutura urbana, saneamento, construção de prédios públicos e muito mais, pujança econômica, advinda da boa gestão dos recursos públicos pela administração municipal, liderada pelo prefeito Márcio Elias, o ‘Marcinho’ e vice-prefeito Sandro Adriano, o ‘Sandro da Saúde’.

Com a economia aquecida e em crescente desenvolvimento, centenas de vagas de emprego são ofertadas e efetivadas com as obras de construção do novo fórum “Anastácio Chaves” pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG em parceria com a prefeitura de Inhapim, que por sua vez cedeu um terreno para construção do edifício.

Obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, estações elevatórias, interceptores e obras complementares para colocar fim ao despejo de esgoto sanitário no rio Caratinga, uma parceria entre a Copasa, Funasa e a prefeitura de Inhapim, que também vem gerando dezenas de empregos diretos e indiretos.

Outro investimento que vem sendo realizado em Inhapim e região são as obras que a concessão da BR-116, demandando mão de obra especializada e uma grande força de trabalho. Em Inhapim destaque para a construção da praça de pedágio, que através de processo seletivo promovido pela concessionária EcoRioMinas, beneficiou diversos moradores da cidade com o primeiro emprego.

Por sua vez as obras que estão sendo realizadas diretamente pela prefeitura de Inhapim como a construção da creche municipal Enedina Soares de Lima Sayago, a clínica municipal de diagnóstico, revitalização e modernização do prédio histórico da Secretaria de Assistência Social (antiga prefeitura), obras de pavimentação e drenagem pluvial sendo realizadas nos distritos do Alegre, sendo elas a pavimentação da rua do Bomfim e do morro do Cajá. Já no distrito do Januário, pavimentação e drenagem pluvial da Serra dos Duarte, que juntas, estão gerando centenas de empregos e ajudando a impulsionar a economia de toda cidade.

Na área de educação do município, destaque para os investimentos que vem sendo realizados nas escolas municipais Dr. Alípio Fernandes e Ione Ambrosina de Siqueira, onde a prefeitura de Inhapim iniciou a reforma e revitalização dos dois educandários que ganharão quadras de esportes totalmente cobertas.

Para celebrar todas essas obras e conquistas a administração municipal de Inhapim preparou mais uma edição da Festa do Inhame, que conta com uma programação toda especial, iniciando já na próxima quinta-feira, feriado de 7 de setembro com a inauguração do Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos à partir das 7h30, com o desfile cívico, que além dos alunos de toda rede municipal e estadual de ensino do município, cerca de dois mil alunos, neste ano de 2023 será abrilhantado também pelos oficiais da Escola de Cadetes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, vindo diretamente de Belo Horizonte.

Após a chegada do desfile cívico no parque de exposições iniciará a solenidade de inauguração com a presença de autoridades municipais, regionais e estaduais, logo após, será servido um churrasco fogo de chão, almoço, e uma tarde kids para toda criançada ao som de muito pagode no mini trio elétrico.

Já na noite do dia 7 de setembro, às 22h, o prefeito Marcinho e o vice-prefeito acompanhado de suas esposas e dos secretários, abrem a XXV Festa do Inhame que na primeira noite terá as apresentações musicais no trio elétrico de Tarcísio do Acordeon e Tatau do Araketu. Na noite de sexta-feira (8), quem comanda o trio elétrico de Salvador -BA, é o rei do piseiro, Zé Vaqueiro, e logo após a dupla sertaneja universitária que vem agitando o país Pedro Motta e Henrique. No sábado a partir das 20h serão conhecidos os vencedores dos concursos do melhor prato típico doce e salgado à base de inhame, além da maior cabeça de inhame plantada e colhida por produtores rurais do município, oportunidade que o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde entregarão a premiação dos vencedores. Logo após serão distribuídos 1.500 litros de bobó de inhame para a população.

Para fechar a XXV Festa do Inhame a melhor puxadora de trio elétrico do carnaval da Bahia sobe ao palco para arrastar a multidão, Cláudia Leitte e Taty Meira fecham a última noite da XXV Festa do Inhame de 2023.

Assessoria de Comunicação