Parque de Exposições é palco do “Peguinha do Goiaba” de Mountain Bike

CARATINGA- No domingo (16), o Parque de Exposições de Caratinga foi o ponto de encontros de ciclistas de 22 municípios mineiros e do Espírito Santo que participaram de mais uma edição da mais tradicional prova de Mountain Bike de Caratinga e região – o “Peguinha do Goiaba”.

Ao todo, 124 atletas pedalaram pelas principais estradas vicinais de Caratinga divididos em dois percursos: completo de 45 km e reduzido de 35 km. Os atletas vieram dos municípios de Caratinga (43), Ipatinga (22), Governador Valadares (9), Manhuaçu (7), Raul Soares (7), Inhapim (4), Timóteo (3), São João do Oriente (3), Piedade de Caratinga (3), Coronel Fabriciano (3), Matipó (3), Ibatiba/ES (3), Santa Rita de Minas (2), Abre Campo (2), Rio Casca (2), Ipanema (1), Lajinha (1), Ubaporanga (1), Colatina/ES (1), São Pedro dos Ferros (1), Entre Folhas (1) e Santana do Paraíso (1).

Segundo o organizador do evento Roberto “Goiaba”, a competição foi bastante elogiada “Mais uma edição que trouxemos a Caratinga um número elevado de ciclistas, agora em novo local e novo percurso. A estrutura do evento foi bastante elogiada e contamos mais um ano com arbitragem eletrônica “chips”, o que engrandece ainda mais a organização do evento. Agradeço a todos os patrocinadores que nos deram suporte em mais um ano”.

Outra curiosidade foi a participação de seis atletas acima de 60 anos de idade, sendo um exemplo para os jovens e adultos participantes do evento, demonstrando que não há limites físicos para quem deseja praticar o Mountain Bike.

Confira a classificação final dos percursos completo e reduzido:

Pódio Geral Masculino – Percurso Completo

1º – Diogo do Nascimento Castro / Manhuaçu – 01’37’’27’’’

2º – Teilor Rodrigues Mesquita / Santa Rita de Minas – 01’48’’06’’’

3º – Ricardo de Assis Vieira Abreu / Abre Campo – 01’49’’45’’’

Pódio Geral Masculino – Percurso Reduzido

1º – Diogo Genelhú / Caratinga – 01’24’’33’’’

2º – José Geraldo Dornelas / Abre Campo – 01’27’’37’’’

3º – João Paulo / Manhuaçu – 01’27’’54’’’

4º – Leandro Gonçalves David / Manhuaçu – 01’28’’32’’

5º – Cassiano Ricardo Santos Campos / Manhuaçu – 01’28’’43’’’

Pódio Geral Feminino – Percurso Reduzido

1º – Zelina Rocha Belozario / Caratinga – 01’30’’23’’’

2º – Larissa Gonçalves Felipe / Caratinga – 01’39’’54’’’

3º – Alessandra Dias da Silva Santos / Colatina-ES – 01’42’’14’’’