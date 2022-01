Paróquia Nossa Senhora do Carmo suspende atividades Comunidade conventual está com surto de gripe e covid

CARATINGA – Nessa segunda-feira (24), o frei Afonso, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, gravou um vídeo explicando que a comunidade conventual do convento Nossa Senhora do Carmo foi considerada pela prefeitura “como um surto devido a vários números de casos com forte incidência de covid e de gripe e por isso estava suspendendo as atividades”. No convento residem oito seminaristas e quatro padres.

“Então devido a isso, nós fomos procurados pela Secretaria de Saúde, e vamos acolher o pedido e também queremos dizer que durante 14 dias nós vamos suspender as atividades religiosas da paróquia começando nessa segunda-feira. Esses 14 dias em princípio, porque se durante a semana algum caso for aparecendo, então vai se prolongando. Estamos assim nesse mar comum que todos também estão vivendo, também nossa comunidade foi atingida e vamos fazer possível para colaborar com o bem estar nosso e evidentemente de todos”, disse o frei Afonso.

Nessa terça-feira (25), a reportagem entrou em contato por telefone com o frei Afonso e ele explicou há cinco dias, dois residentes do convento tiveram sintomas, mas já estão curados, e ontem outros dois foram isolados. Ele disse que ninguém está em estado grave, e todos foram vacinados com a primeira e segunda dose contra covid-19. “No convento estamos todos isolados, não está tendo oração comunitária, mas tivemos uma acolhida extraordinária da comunidade, e nossa principal preocupação é com o bem estar de todos. Graças aos efeitos da vacina, os sintomas são leves e em breve acredito que voltaremos com os trabalhos na paróquia com segurança”, disse o frei Afonso.