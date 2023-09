Paróquia do Bairro Santa Cruz prepara 36ª edição do Jubileu

CARATINGA – A Paróquia do Senhor Bom Jesus, no Bairro Santa Cruz, se prepara para receber o público na 36ª edição do Jubileu, que acontecerá dos dias 7 a 17 de setembro.

Conforme padre Marcondes Ferreira, este ano o Jubileu será ampliado. “Geralmente acontece de 7 a 14 de setembro, mas, esse ano, devido às santas missões que estão acontecendo na nossa paróquia, será até o dia 17 de setembro”.

A programação contará com missas todos os dias. Padre Marcondes chama atenção para alguns pontos principais do Jubileu. “No dia 9, às 14h, teremos a concentração de todas as crianças, mandamos convite para todas as paróquias de Caratinga. Será a missa e benção para as crianças. No dia 10, domingo, pela manhã, haverá uma carreata com a imagem do Senhor Bom Jesus, concentração do Apostolado da Oração de toda a diocese e em seguida missa e procissão do Santíssimo Sacramento. E no decorrer do jubileu, sempre missas às 15h e às 19h30. Encerrando no dia 17 com única missa, às 16h, com a presença de todas as comunidades da paróquia e todos os setores missionários, onde levantaremos um Cruzeiro, que ficará em frente à comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no Conjunto Habitacional”.

O mutirão de confissões acontecerá dos dias 8 a 14 de setembro, nos horários de 8h às 11h e de 14h às 17h30. O padre ainda orienta aos fiéis quanto às indulgências do Jubileu, “Esse ano temos a alegria de receber a renovação da indulgência plenária do Santo Padre Papa Francisco por mais sete anos. Todos aqueles que vierem ao Jubileu devem se confessar, participar da Santa Missa, comungar e rezar na intenção do Santo Padre Papa, um pai nosso, uma Ave Maria e Glória ao Pai, para receber a indulgencia concedida pelo Santo Padre”.

Com o tema “Com o Bom Jesus, chamados e enviados para anunciar o evangelho da paz”, padre Marcondes destaca que o Jubileu é tempo de graça, renovação e transformação. “Encontro verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós caminhamos sempre para contemplar e viver a intensidade da doação total de Cristo na Cruz. E a cruz é símbolo de salvação para todos nós”, finaliza.