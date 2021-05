Advogado Aldair Gustavo explica como funciona o projeto e sua importância para a política

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (11) foi realizada uma live através do Facebook da vereadora Giuliane Quintino para o lançamento do Parlamento Jovem Minas 2021, em Caratinga. A live contou também com a participação do advogado Aldair Gustavo Isidoro Júnior, do presidente da Câmara, Cleon Coelho; e dos estudantes Isabelle Branconnot e João Mateus Paiva Silveira.

O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) é programa de educação para democracia, que anualmente oferece a estudantes do ensino médio de todo o país a oportunidade de simular a jornada de trabalho dos deputados federais. Os jovens tomam posse e exercem o mandato como deputados jovens durante cinco dias na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Aldair Gustavo que participou do programa nos anos de 2010 e 2011, esteve no estúdio do DIÁRIO DE CARATINGA, e além de falar do Parlamento Jovem, também opinou sobre a política brasileira e a importância do engajamento dos jovens para que boas mudanças aconteçam no país, estado e municípios. Aldair participou do programa de entrevista Diário no Legislativo.

Como funciona o parlamento jovem?

O Parlamento Jovem é um programa Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais em conjunto com a Puc – Minas, que tem por objetivo essa difusão da política, fazendo com que o jovem e adolescente faça parte de fato da política, do que acontece no parlamento jovem. Todos anos são proposto alguns temas, em que os jovens discutem em nível municipal, regional e estadual. E essas propostas vão mesmo virar projeto de lei. Inclusive nós aqui de Caratinga, quando tive a oportunidade de participar dos trabalhos por dois anos, inclusive presidindo um ano os trabalhos em Belo Horizonte, tivemos uma proposta feita aqui e foi levada a efeito de lei em 2010. O objetivo principal dele é a instrução do jovem na política, porque a gente conhece de política hoje, é o que é passado pra gente da questão político-partidária, e existe uma questão filosófica, muito mais afundo do que a gente vê hoje.

Você tinha quantos anos você participou do parlamento jovem?

Tinha 16 anos, participei em 2010 e 2011. Em 2011 foi a primeira vez que foi em nível estadual. O projeto já existia desde 2001, mas só as escolas de Belo Horizonte participavam, a partir de 2010, Caratinga e mais outros nove municípios do estado começaram a participar. Para o ano de 2011, de dez municípios já passaram para 15, e hoje são muitos municípios e houve até a regionalização dos trabalhos para ficar mais fácil.

Qual a relação do parlamento jovem com a Câmara de Caratinga?

As câmaras municipais, não só a de Caratinga, são o suporte da assembleia legislativa, e como é proposta de lei, os jovens parlamentares fazem o papel de mesmo de poder legislativo. O poder legislativo no município é exercido pela Câmara, e no estado pela assembleia. E a Câmara de Caratinga é a primeira parceira da Assembleia Legislativa, é lá através dos vereadores que os jovens vão ter esse primeiro contato com o poder legislativo. Vão entender o que é o poder legislativo, e a partir desse entendimento vão entender onde vão trabalhar e como serão feitas as dinâmicas das votações até chegar ao grande momento que é a assembleia legislativa em Belo Horizonte.

Como fazer parte do parlamento jovem?

O convite é feito através das escolas. Então os jovens devem procurar as direções das escolas, e elas por sua vez vão manifestar o interesse de participar. A vereadora Giuliane está à frente, acredito que também o presidente Cleon Coelho, é uma interação entre escola e a câmara municipal.

Você que já fez parte do parlamento jovem, qual sua visão da atual política brasileira?

É um assunto complicado. Acho que a política brasileira está muito polarizada, nós estávamos vivendo de uns quatro cinco anos pra cá os extremos entre uma corrente que defende um determinado candidato, que já foi inclusive presidente, e outra que defende o atual presidente. Eu vejo em discussão de rede social, de botequim, em qualquer ambiente que a gente vai, existe uma polarização muito grande, uma das coisas, por exemplo, que a atual governança criticava, talvez um culto ao líder, eu tenho percebido na minha modesta visão que para o lado governista hoje também existe essa questão do culto ao líder, então isso acaba levando a polarização. Tem pessoas com discussões muito ásperas, pode ter que tenhamos problemas não muito longe por conta tanto pelo lado da direita, quanto pelo lado da esquerda. A gente percebe também que esta polarização não somente em nível nacional, vemos isso na política estadual, nas políticas municipais.

Você acredita que ainda existam políticos bons? Você exerceria um cargo na política?

Existem sim políticos bons. O bom político não é aquele que pensa em si, mas na comunidade. A própria palavra política, é arte de fazer bem a todos, ao povo. Com relação a aceitar um cargo público, o próprio curso de direito e o parlamento jovem instigam nas pessoas a vontade de querer fazer diferença. Se eu aceitaria ou não, acho que vai do momento. Não digo que sim, também não digo que não. Acho que mesmo a gente sem ser político, ter um cargo público, a gente pode fazer a diferença na nossa comunidade, no meio em que a gente vive, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nos nosso exemplos. Mas a gente pode fazer bem às pessoas independente de ter um cargo político.

Em sua opinião a geração jovem atual está mais interessada na política?

Acredito que sim. Antigamente a informação era uma coisa que não era muito fácil de chegar, antigamente vinha através do rádio. E os jovens daquela época não tinham muito interessem em rádio. Hoje a informação está na palma da nossa mão, no relógio, no celular. Os jovens tomaram consciência que eles serão afetados, como por exemplo, a reforma da previdência, que vai afetar diretamente que está começando sua vida laboral agora. Por essas questões, de ter mais acesso a informação, e saber o que é certo e errado, acredito que os jovens hoje têm muito mais interesse em política.

Sobre a live, qual o objetivo?

Por questão da pandemia, os trabalhos do parlamento jovem foram adiados. Semana passada foi lançado o projeto em nível estadual, inclusive tive a honra de ministrar uma instrução para alguns polos, inclusive no canal oficial do parlamento jovem na assembleia legislativa, e aí estavam começando as discussões do projeto, e semana passada também foi realizada uma live onde foi lançado de fato o projeto. Inclusive agradeço a vereadora Giuliane por me dar oportunidade de falar da minha experiência e ao presidente da Casa, Cleon Coelho, então o objetivo é fazer o lançamento em nível municipal e chamamento aos jovens que tiverem interesse de fazer parte do parlamento jovem 2021.