Parlamento Jovem une diferentes perspectivas de juventude na ALMG

BELO HORIZONTE – A necessidade de maior participação da juventude na política mineira foi destacada por todos os participantes da mesa de abertura da Plenária Estadual da edição 2023 do Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas), na manhã desta sexta-feira (22).

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Martins Leite (MDB), fez a abertura do evento e destacou a participação de 132 Câmaras Municipais nesta edição, agrupadas em pólos regionais. Segundo ele, é preciso trabalhar para que cada vez mais jovens tenham a oportunidade de fazer parte da vida pública.

“Hoje temos nosso Plenário cheio de futuro, do futuro do nosso Estado. Quem está na vida pública tem como missão transformar a vida das pessoas. Que muitos de vocês, no futuro, possam estar aqui também. Precisamos trabalhar para ter a participação de cada vez mais câmaras e mais jovens aqui nesse espaço, onde o futuro do nosso Estado é construído”, destacou.

Representantes da região

Do Polo Leste, seis estudantes e cinco vereadores participam do evento. Os participantes são de Caratinga, Dom Cavati, Inhapim, Governador Valadares e Santana do Paraíso.

A vereadora de Caratinga e coordenadora do Polo Regional Leste, Giuliane Quintino Teixeira, disse que é preciso, cada vez mais, reconhecer o protagonismo juvenil e o trabalho dos jovens em seus municípios e na política. “Acreditamos na juventude, por isso estamos aqui”, disse.

O vereador Marsonnilo de Sousa Ferreira, do município de Inhapim (Polo Leste), está participando como coordenador municipal pela terceira vez e, segundo ele, a cada ano as expectativas pela participação no Parlamento Jovem só aumentam.

“Sentimos uma grande diferença a partir da participação dos jovens. Na Câmara, temos muita dificuldade de engajar a população e estimular as pessoas a ir até lá participar de atividades e discussões. Quando os nossos jovens ingressam nessas iniciativas, suas famílias e rede de relacionamentos se sentem mais estimuladas à participação popular. É impressionante acompanhar a diferença”, afirmou.

De acordo com Marsonnilo, é muito grande a diferença entre as atividades do Parlamento Jovem que foram realizadas durante a pandemia e as atividades presenciais. “É fato que o virtual veio pra ficar e acho que é muito importante essa participação, abre muitas possibilidades. Mas a gente percebe que as discussões presenciais trazem um calor e uma expectativa muito diferentes e engajam muito mais”, opinou.

Avaliação do PJ

Presidente da Câmara Municipal de Joaquim Felício (Polo União Norte), Joicilene Camara Caldeira agradeceu toda a atenção, apoio e acolhimento da PUC Minas e da ALMG, parceiros na realização do PJ Minas, além do empenho e interesse dos alunos e pediu ainda que cada vez mais câmaras municipais abracem a iniciativa.

“Essa é uma causa de grande relevância, da qual participamos não apenas por nós, mas por toda uma sociedade merecedora de atenção e cuidado. Para mudar o mundo, temos de começar mudando nós mesmos”, avaliou.

Diretor do Instituto de Ciências Sociais da PUC Minas, Danny Zahreddine manifestou alegria pela participação da universidade em mais uma edição do PJ Minas.

“Na iminência de seu 20º aniversário, esse projeto inspirador tem gerado um legado extraordinário. Os estudantes conseguem compreender o processo legislativo e qual o trajeto precisa ser feito para que os sonhos de uma vida melhor se materializem em política. No seu sentido original, pensado por Aristóteles, política é a arte da busca pelo bem viver e pelo bem comum”, lembrou.

O diretor desejou que os calorosos debates entre os estudantes inspirem os legisladores da ALMG a garantir aos jovens as oportunidades para alcançar um futuro próspero e com justiça social.

Representando a bancada jovem da ALMG, a deputada Lohanna (PV) que, com 28 anos, é uma das mais jovens parlamentares da atual legislatura, destacou a atual pluralidade da juventude.

“São diversas as realidades nos nossos municípios. Temos a juventude rural, a juventude negra, LGBT, as juventudes de diversas religiosidades e hoje temos aqui essa representação e um pouco dessa pluralidade no nosso Plenário, o que só nos enriquece”, pontuou.

Ela falou também de sua trajetória política, tendo sido eleita a vereadora mais jovem de Divinópolis (Centro-Oeste) em 2020. “Quero dizer a vocês que ocupar uma cadeira dessas é plenamente possível, não só hoje, mas no futuro. Precisamos que vocês sigam interessados na política, o parlamento precisa ser mais plural, com mais conquistas para nossos municípios mineiros”, enfatizou.

Gerente Geral da Escola do Legislativo, Ruth Smith de Castro disse que a inquietação saudável, vontade coletiva e renovadora dos participantes do PJ Minas é fundamental para a construção de soluções para tornar os municípios mineiros e o Estado melhores e mais justos.

“Desde 2004, a cada ano, o PJ Minas se renova, transforma e reinventa, porque a cada ano alguém traz a sua singular contribuição. Temos a diversidade de pontos de vista, interesses e vivências. E um enorme aprendizado de todos nós envolvidos nesse processo. Celebramos hoje a capacidade humana de construir entendimentos”, apontou.

Representando todos os alunos participantes, o estudante João Paulo Ferreira Rodrigues enfatizou o quanto a participação no projeto promove a aproximação dos jovens com a cidadania e a democracia.

“Este não é um projeto que forma políticos, mas cidadãos conscientes. Tivemos aqui experiências que levaremos por toda a vida. Também acredito no que disse Aristóteles: o objetivo da política é a felicidade da pólis, da população”, afirmou.

Deputados elogiam engajamento juvenil

O deputado Roberto Andrade (Patriota) parabenizou os estudantes por se predispor a entender o funcionamento do Legislativo e pediu que eles propaguem os conhecimentos adquiridos entre os outros jovens. “A partir de agora vocês possuem embasamento para emitirem suas opiniões, estão sabendo do que estão falando”, pontuou.

Já o deputado Rodrigo Lopes (União) lembrou quando foi servidor da Câmara Municipal de Andradas (Sul) e lá foi implementado o projeto Câmara Jovem. “Hoje temos muitos vereadores e deputados nesta casa que são muito jovens, e a juventude precisa trazer seus anseios, necessidades e expectativas para a política”, disse.

A deputada Beatriz Cerqueira (PT) pediu ainda aos estudantes que ocupem todos os espaços e façam política em seu dia a dia. “Se façam presentes nas associações de bairro, escolas, sindicatos, mostrem que a juventude chegou, e veio pra ficar. E que tenhamos cada vez mais mulheres jovens na política. Ter hoje o Plenário com vocês representa grande esperança por tempos melhores”, finalizou.

