Paridade entre homens e mulheres no eleitorado de Bom Jesus do Galho

Dos 12.355 eleitores, 6.212 são do sexo masculino, já 6.141 são do sexo feminino

BOM JESUS DO GALHO- O DIÁRIO segue trazendo as estatísticas completas do eleitorado apto a votar nas Eleições Municipais de 2020. Desta vez, os dados apresentados são do município de Bom Jesus do Galho.

ELEITORES

Conforme os dados, Bom Jesus do Galho contabiliza 12.355 eleitores aptos a votar no pleito de 2020. 10.927 já estão registrados por biometria (88,44%) e 1.428 estão sem identificação por impressão digital (11,56%). No entanto, por conta da pandemia do covid-19, não haverá identificação biométrica do eleitor nas Eleições 2020.

Um eleitor de Bom Jesus do Galho solicitou, até o dia 9 de maio de 2018, a inclusão de seu nome social no título de eleitor e no caderno de votação das eleições deste ano.

Eleitorado Com biometria Com biometria (%) Sem biometria Sem biometria (%) 12.355 10.927 88,44% 1.428 11,56%

EVOLUÇÃO DO ELEITORADO

O gráfico mostra a evolução do eleitorado bonjesuense apto a votar em anos eleitorais com estatísticas disponíveis. O comparativo busca apontar tendências de crescimento/decrescimento do número de eleitores de uma eleição para outra. Nas eleições de 2016, o município contava com 12.333 eleitores. Ou seja, neste pleito são mais 22 eleitores.

GÊNERO

Outros dados divulgados são os quantitativos da identidade de gênero (masculino, feminino ou não informado) declarada pelos eleitores ao se cadastrarem ou atualizarem suas informações de cadastro na Justiça Eleitoral. Em Bom Jesus do Galho, 6.141 pessoas se declararam como mulher (49,70%), 6.212 como homem (50,28%) e dois não informaram.

Dos homens, 607 têm 35 a 39 anos e 603 têm 30 a 34 anos, por exemplo. A maioria deles é casado, 2.994 (24,23%); 2.749 são solteiros (22,25%). 3.068 mulheres são casadas e 2.222 são solteiros.

Gênero Quantitativo Porcentagem (%) Feminino 6.141 49,70% Masculino 6.212 50,28% Não Informado 2 0,02%

Gênero Estado civil Quantitativo Porcentagem (%) Feminino Divorciado 283 2,29% Feminino Separado Judicialmente 82 0,66% Feminino Viúvo 486 3,93% Feminino Casado 3.068 24,83% Feminino Solteiro 2.222 17,98% Masculino Divorciado 266 2,15% Masculino Separado Judicialmente 66 0,53% Masculino Viúvo 137 1,11% Masculino Casado 2.994 24,23% Masculino Solteiro 2.749 22,25% Não Informado Casado 2 0,02%

FAIXA ETÁRIA

A idade do eleitor é calculada em relação ao dia de realização do primeiro turno da eleição indicada pelo usuário nos filtros de busca. Ou seja, a partir da data de nascimento, o sistema calcula a idade do eleitor no dia da votação.

Conforme os dados, 1.193 eleitores, o que corresponde a 9,66% têm 30 a 34 anos. Outros 1.173 têm entre 35 a 39 anos. Ainda segundo o TSE, 40 (0,32%) são eleitores que têm 16 anos e vão votar pela primeira vez, a maioria homens.

Acima de 79 anos são 533 eleitores, sendo, especificamente, de 100 anos ou mais, seis votantes (0,05%) do total.

Faixa etária Quantitativo Porcentagem (%) 100 anos ou mais 6 0,05% 95 a 99 anos 12 0,10% 90 a 94 anos 51 0,41% 85 a 89 anos 170 1,38% 80 a 84 anos 294 2,38% 75 a 79 anos 425 3,44% 70 a 74 anos 560 4,53% 65 a 69 anos 701 5,67% 60 a 64 anos 876 7,09% 55 a 59 anos 1.005 8,13% 50 a 54 anos 1.025 8,30% 45 a 49 anos 985 7,97% 40 a 44 anos 1.144 9,26% 35 a 39 anos 1.173 9,49% 30 a 34 anos 1.193 9,66% 25 a 29 anos 1.116 9,03% 21 a 24 anos 876 7,09% 20 anos 202 1,63% 19 anos 169 1,37% 18 anos 182 1,47% 17 anos 150 1,21% 16 anos 40 0,32%

ESTADO CIVIL

O estado civil dos eleitores aptos a votar é indicado tal como declarado pelos cidadãos ao se cadastrarem ou atualizarem suas informações de cadastro na Justiça Eleitoral. O grupo mais representativo é de eleitores casados (6.064). Outros 4.971 eleitores se declararam solteiros.

Estado civil Quantitativo Porcentagem (%) Divorciado 549 4,44% Separado Judicialmente 148 1,20% Viúvo 623 5,04% Casado 6.064 49,08% Solteiro 4.971 40,23%

GRAU DE INSTRUÇÃO

Sobre o grau de escolaridade, a maioria dos eleitores declararam ter Ensino Fundamental Incompleto (28,30%); outros 2.430 votantes declararam o Ensino Médio Completo. Já os com ensino superior correspondem a 649 (5,25%) e incompleto 205 (1,66%). 1.264 eleitores se declararam analfabetos.

Grau de instrução Quantitativo Porcentagem (%) Superior Completo 649 5,25% Superior Incompleto 205 1,66% Ensino Médio Completo 2.430 19,67% Ensino Médio Incompleto 1.531 12,39% Ensino Fundamental Completo 822 6,65% Ensino Fundamental Incompleto 3.496 28,30% Lê e Escreve 1.958 15,85% Analfabeto 1.264 10,23%

ELEITORES COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA

O TSE ainda traz o quantitativo de eleitores com deficiência aptos a votar na eleição, com estatísticas referentes aos tipos de deficiências declaradas e efetivamente comprovadas nos cartórios eleitorais.

Dos 158 eleitores que declararam algum tipo de deficiência, 68 disseram deficiência de locomoção (43,04%). Deste grupo, são 37 homens e 31 mulheres.

Tipos de deficiência Quantitativo Porcentagem (%) Deficiência Auditiva 21 13,29% Dificuldade Para O Exercício Do Voto 4 2,53% Outros 39 24,68% Deficiência De Locomoção 68 43,04% Deficiência Visual 26 16,46%