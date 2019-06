Parceria entre UNEC e Fiocruz permite pesquisa sobre a leishmaniose em Caratinga

CARATINGA – Um encontro entre representantes do UNEC e da Fiocruz Minas, na Unidade I do Centro Universitário de Caratinga, na manhã de ontem, teve como objetivo firmar uma parceria entre as duas instituições em prol da pesquisa, visando estudar e avaliar a situação da leishmaniose no município.

A ideia surgiu através do projeto do professor e biólogo, Rafael Luiz da Silva Neves. Célia Gontijo, pesquisadora da Fiocruz, fala da importância da parceria. “O nosso papel é justamente fazer trabalhos voltados para a população, então essa parceria é fundamental. Nós vamos desenvolver um projeto que vai resgatar um estudo sobre a Leishmaniose nessa região e Caratinga tem uma participação importante nisso”, afirma.

A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém não contagiosa causada por parasitas que vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo. A doença acomete animais silvestres e eventualmente o homem. Ela é transmitida por insetos hematófagos, que se alimentam de sangue, e os principais sintomas são: anemia, febre, inchaço do abdômen devido ao aumento do fígado e do baço; e perda de peso.

A parceria consiste na utilização de todos os campos de estágio do UNEC a fim de otimizar a pesquisa sobra a leishmaniose. “A instituição está aberta para fazer esse convênio com eles e temos pessoas gabaritadas que também vão ajudar muito e participar desse processo. Isso é um ganho não só para a fundação educacional e suas mantidas, mas também para a cidade e região” finaliza Antônio Fonseca, reitor do UNEC.