Paratleta caratinguense disputa prêmio internacional na categoria nado adaptado

DA REDAÇÃO- O paratleta caratinguense Carlos Eugênio Bastos Ramos concorre ao melhores do ano de 2024 com o nado adaptado pela WOWSA (Associação Internacional de Águas Abertas). A indicação promove as águas abertas brasileiras no cenário internacional.

Carlão completou o desafio de 16 km da BISA (Big Island Swim Association) em Ilha Grande, Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Aos 56 anos, o nadador, que tem as duas pernas amputadas, conquistou sua primeira ultramaratona em 10 horas, 17 minutos e 12 segundos, enfrentando águas de 24°C, correntes e obstáculos naturais.

A BISA, conhecida por atrair nadadores de todos os níveis e habilidades, oferece percursos que desafiam até os atletas mais experientes. Completar a distância de 16 km é uma conquista notável para qualquer nadador, mas para Carlos a vitória teve ainda mais significado. Sua conquista marcou a 100ª natação oficial realizada pela associação, tornando o marco ainda mais memorável. “Desistir não é uma opção”, comentou após a corrida.

A Praia de Palmas, em Ilha Grande, serviu de cenário para um momento emocionante quando o atleta chegou à praia sob calorosos aplausos de todos os presentes, testemunhando sua determinação e triunfo.

Carlão começou a nadar aos 10 anos como forma de tratar a asma. Aos 15 anos, sofreu um acidente de moto que resultou na amputação da perna direita. Aos 25 anos, mudou-se para Piúma, no Espírito Santo, mas só em 2007 retomou os treinos de natação. Em 2009, Carlos mudou-se para Itajaí, Santa Catarina, onde descobriu o paradesporto, explorando diversas modalidades antes de encontrar no oceano sua verdadeira paixão.

Em 2023, Carlos Eugênio realizou o sonho de se tornar um nadador de maratona ao completar o desafio de 10 km no Lagoa de Cima, em Campos dos Goytacazes. Agora, tornou-se nadador de ultramaratona, vencendo o desafio de 16 km da BISA.

“Na vida tive muitos motivos para desistir dos meus sonhos, mas, graças a Deus, tive ainda mais motivos para não desistir. Como sempre digo: ‘Parar não é uma opção’”, concluiu.

VOTAÇÃO

Para votar em Carlão basta acessar o link: https://form.jotform.com/243613817254356. Procure a categoria ‘Performance Adaptive’ e preencha no first name: Carlos Eugênio e Last Name: Bastos Ramos.