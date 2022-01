Paratleta caratinguense celebra resultados no Espírito Santo

DA REDAÇÃO- O paratleta caratinguense Carlos Eugênio Bastos Ramos, o Carlão, 53 anos, segue se destacando em competições. De passagem por Piúma, no Espírito Santo, aproveitando as provas para pré-temporada de 2022, Carlão já participou de três provas.

No balneário de Iriri, em Anchieta, ele obteve o segundo lugar (3 km) em uma travessia de Natação. Na Travessia Ilha dos Franceses X Itaoca (3,4 km), ele obteve o primeiro lugar. Ele também participou da Travessia ilhas de Piúma (4 km), onde também alcançou a primeira colocação.

No dia 6 de fevereiro, Carlão participará da Travessia da Lagoa, em Linhares, no Espírito Santo (4 km), sua primeira prova em água doce. “Minha expectativa é grande para essa prova, por se tratar de água doce (segunda maior lagoa do Brasil em volume de água) e ser minha estreia. Estou acostumado a nadar no mar e a estratégia na lagoa tem que ser outra. Mas, todas serão muito importantes para minha preparação para tentar completar uma ultra maratona (13 km). Meu maior desafio. Meu maior objetivo’.

O paratleta acrescenta que recebeu o convite da Raia, equipe de Travessia em Vila Velha, para fazer um treino de 10 km. “Esse treino vai me dar uma base do quanto preciso treinar para conseguir completar uma ultra maratona”. Carlos Eugênio é patrocinado pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga.