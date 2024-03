Parabéns, Sô Chico!

Sábado (2), foi dia de comemorar os 82 anos do senhor Francisco de Freitas Neto. Sr. Chico Genuíno como é muito conhecido em toda região de Caratinga, principalmente no distrito de Sapucaia e nas Quatro Encruzilhadas onde mora. Respeitado, carismático, e líder nato, Sô Chico comanda a maior comitiva de cavaleiros da região. A comemoração não poderia ser de outra forma, com ele fazendo o que mais gosta, carreando carro de boi e comando sua comitiva em meio aos amigos numa cavalgada que saiu da fazenda Aldegundes em Santa Rita de Minas com destino a sua casa nas Quatro Encruzilhadas. A festa se completou com muita gente bonita, comida da boa, música e muita alegria. Parabéns Sr. Chico! O Diário de Caratinga lhe deseja muita saúde e paz.