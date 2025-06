Parabéns Caratinga: Temos história

Na coluna AJ especial de aniversário, publicada no último sábado 21 de junho, tive o prazer de escrever sobre a influência do café da região, na história do nosso futebol. Hoje, nossa cidade completa 177 anos. Desses, temos 109 anos de legado futebolístico. Segundo o livro ‘Memória Esportiva’, obra do saudoso mestre Nelson Souza e do grande professor Monir Ali Saylgi, a primeira partida de futebol entre dois times de Caratinga que temos registro, aconteceu no longínquo 21 de Junho de 1916, uma quarta-feira, às 15h, disputada no chamado Largo da Barreira (atual praça Cesário Alvim, praça das Palmeiras). Como se tratava de uma semana comemorativa, dos 68 anos da cidade, não foi difícil reunir os times do Gimnasyal x Sport (que mais tarde em 1917 se tornaria o Esporte Clube Caratinga).

Ao longo desses mais de um século que se passaram da primeira partida em nossa cidade, muitos foram os craques e grandes times que marcaram nossa história:

Esporte Clube Caratinga, o mais antigo da região (1917) é também o maior campeão. São 11 títulos da Liga Caratinguense de Desportos, sem contar de outras Ligas. É o clube que mais revelou jogadores não só para o futebol regional, como para o Brasil e até futebol internacional. Além disso, os dois maiores craques do futebol regional, também brilharam e se destacaram com a camisa rubro negra. Saudoso Moacir, o “tio Moá”, nos anos cinquenta e sessenta, e Cézar do Canuta. O maior jogador que vi em campo na nossa região. Um gênio da camisa dez.

América Futebol Clube, não tão antigo quanto o Caratinga, nem tantos títulos. Foram três da LCD, e outras ligas. Entretanto, marcou época, rivalizando com o Dragão e montando times inesquecíveis, numa época de ouro do nosso futebol. Anos 60,70 e 80. Também teve destaque na formação de gerações de craques da nossa história.

Esplanada Esporte Clube, também dono de três títulos, o último conquistado ano passado, é outro clube que se destaca na formação de craques, nos times icônicos, pela torcida fiel e apaixonada. Uma paixão passada de geração para geração.

Na minha humilde opinião, esses três clubes da cidade, representam com dignidade, todo o legado do nosso futebol, obviamente, construído por tantos outros clubes e craques que brilharam em nossos campos.

Obrigado a todos eles

Como escrito acima, a história do nosso futebol foi construída durante 109 anos. Por muitos times importantes que marcaram época, dirigentes icônicos, torcedores folclóricos e muitos, muitos craques: Bairro das Graças, União Rodoviário, Anápolis, Flamengo Bairro Esperança, Limoeiro, Santa Cruz, São Judas, Fluminense do Sal, 1° de Maio. Mesmo clubes de cidades vizinhas, também tiveram contribuição gigante para essa riqueza do nosso futebol, esses também levantaram taça por aqui: Santa Bárbara, Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho, Santa Rita, Bela Vista de Piedade, Grêmio de Inhapim, SEVALE de Vargem Alegre, Vermelhense de Vermelho Novo, Entre Folhas. Todos fazem parte dessa história.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm