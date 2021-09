Para Um Futuro Diferente

Atualmente, é fácil perceber que, para termos uma pequena esperança de mudar o futuro da sociedade na qual vivemos, é importante que busquemos novas ideias e visões de mundo que nos inspire a buscar outros caminhos que, por causa da limitação imposta por nossa realidade, normalmente não conseguimos ver, de maneira que possamos abrir nossos olhos para as novas possibilidades de vida que se apresentam a nós a partir da assimilação de novas ideias, provenientes de outras culturas, de maneira que, através desse intercâmbio cultural e intelectual, possamos tentar encontrar saídas viáveis para os problemas que enfrentamos e, assim, buscar mudar não só à nós mesmos, mas também a comunidade e a sociedade nas quais vivemos e pertencemos.

Tal intercâmbio cultural e de ideais seria quase impossível se vivêssemos à alguns anos atrás, mas hoje se tornou muito mais fácil ter acesso à ideias provenientes de outros lugares, de forma que, para aqueles que anseiam por se livrar das amarras e limitações de nossa cultura, essa facilidade ao acesso a informação será sempre uma ajuda muito bem vinda, mas isso não significa que será tão fácil como muitos pensam.

O acesso à informação se tornou muito fácil, mas a aquisição e assimilação desse conhecimento ainda é um trabalho árduo e duro, e poucos são aqueles que irão querer se aventurar por ele, mas, se alguém deseja mudar a realidade que nos cerca, esse é um caminho obrigatório de se seguir, pois, somente a partir da aquisição de conhecimento e cultura poderemos ter uma pequena esperança de mudar o futuro de nossa nação. E hoje, graças a tecnologia, esse acesso à conhecimentos provenientes de outros lugares e países pode ser realizado de qualquer lugar, através de nossos de celulares.

Sabemos que o futuro de qualquer nação depende de seus jovens e, em nosso país, é fácil perceber que os jovens e adolescentes dominam facilmente a tecnologia de nossa época, mas, o problema está no que os jovens estão fazendo com tal tecnologia. Capazes de ficar horas trocando mensagens pelo Whatsapp, navegando no Facebook ou Instagram, muitos desses jovens, a grande maioria deles, não querem dedicar um pouco desse tempo aos estudos, a aquisição de conhecimento, de cultura, e na busca de novos pensamentos e ideias para mudar suas vidas e abrir caminhos para novos e brilhantes futuros.

É verdade que nos faltam meios e grandes exemplos mas, às vezes, o que realmente têm faltado a grande maioria da população brasileira é a verdadeira vontade de mudar sua situação, pois, na realidade, é muito mais fácil deixar para que os outros assumam a responsabilidade de nossos problemas, tanto os pessoais quanto os da sociedade como um todo, enquanto dispersamos nossa atenção com nossos passatempos preferidos.