Dia 16 de agosto é comemorado o dia do filósofo, será que temos compreensão do que é, e para que serve a Filosofia?

O termo “Filosofia” significa “amante da sabedoria”, de maneira que filósofo, na raiz do termo, é aquele que ama a sabedoria e o conhecimento, e busca ter sabedoria e conhecimento da verdade e da realidade do mundo em que vivemos. Em seu início, a filosofia surgiu para desmistificar os mitos da Grécia Antiga e, ainda hoje, ela tem trago à tona a realidade escondida por detrás de um mundo de sombras e imaginações.

A Filosofia se aplica na investigação do mundo real, buscando conhecer a realidade como ela é, questionando, até mesmo, a essência da mesma. Ela nos propõe a ultrapassar a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa de uma realidade falsa e de aparências, nos levando, por argumentos lógicos, a uma melhor compreensão da realidade que nos cerca.

A Filosofia estuda temas relacionados às reflexões acerca da existência humana, da natureza, do Universo, dos valores éticos e morais, da política, da religião, entre outros assuntos inerentes ao pensamento filosófico, e também nos ajuda a entender com clareza os conceitos usados no dia a dia, na ciência, nas artes, na religião, na Cultura, e em todas as áreas do saber e do conhecimento humano.

O estudo da Filosofia colabora na formação do pensamento a partir do próprio conceito de pensar, nos ensinando a pensar, questionar, e a criticar, baseados no diálogo de ideias, o que Platão chamava de dialética. Assim, ela nos propõe questões relevantes sobre temas importantes como a natureza do conhecimento, da verdade, sobre a natureza humana, moral, ética, e justiça.

A partir da especulação e da argumentação, o filósofo busca destrinchar a natureza e as condições das ideologias, dos valores humanos, da “verdade”, das ciências, e das relações humanas. Neste trabalho, os filósofos utilizam, como ferramentas para embasar e expressar as suas ideias, argumentações lógicas e análises conceituais. Além disso, o filósofo precisa recorrer ao pensamento de diversos pensadores do passado, utilizando do conhecimento e cultura filosófica de grandes mentes, para ter uma melhor compreensão da realidade.

Além de um vasto conhecimento sobre o mundo e a realidade que nos cerca, a Filosofia ainda proporciona a seu estudante, e ao profissional, o aprimoramento de seu raciocínio lógico, de sua leitura crítica, pensamento analítico, capacidade argumentativa, e o principal: nos proporciona um melhor conhecimento de nós mesmos, uma melhor compreensão sobre os pensamentos que nos influenciam, ideia tão bem expressa na famosa máxima de Sócrates: “conhece a ti mesmo”.

Precisamos estudar a Filosofia porque, por mais que estejamos vivendo em um mundo completamente novo e moderno, nossas ações, nossas decisões e, até mesmo nossa maneira de pensar, podem estar sendo regidas por homens e mulheres do passado, filósofos que desenvolveram seu pensamento e sua visão de mundo há muito tempo atrás e que hoje são aceitos e aplicados em grande escala por toda a sociedade, dessa forma, conhecendo os principais pensadores que formaram a base filosófica de nossa sociedade atual, poderemos ter mais chances de escapar dos problemas que tais modos de enxergar a realidade possam nos trazer.

Enquanto não tivermos consciência das influências filosóficas que estão sobre nós, nossa forma de enxergar o mundo e nossas decisões sempre serão influenciadas pela forma de pensar vigente, pela filosofia propagada por toda a cultura, pelos veículos de comunicação, e de mídia.

A Filosofia tem uma influência profunda sobre a formação e o desenvolvimento de instruções e de valores. Não devemos subestimar a importância, o valor e poder de suas ideias para moldar a sociedade.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP – Instituto Cristão de Pesquisas)

(São Sebastião do Anta – MG)

dudu.slimpac2017@hotmail.com