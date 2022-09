Para aplaudir de pé Escola de Dança Aplauso é premiada no Festival Internacional Arte Minas

DA REDAÇÃO – A dança é a mais bela forma de expressão corporal que existe. Por isso, não é exagero dizer que um espetáculo, é um diálogo sem palavras entre palco e plateia. A arte de dançar é como escrever uma poesia tendo corpo e alma como instrumentos. Foi exatamente com apresentações assim, que a Escola de Dança Aplauso se destacou num dos festivais mais importantes e concorridos do país, o Festival Internacional Arte Minas, que aconteceu entre os dias 1 e 4 de setembro no teatro Sesiminas, em Belo Horizonte.

O evento contou com mais de 100 grupos de todo o Brasil, banca de jurados renomados internacionalmente. “O 2° lugar conquistado se torna um feito ainda maior, levando em conta que se tratava da primeira participação delas em festival desta importância, e a concorrência com escolas de centros maiores”, explica a direção da Escola de Dança Aplauso.

“Caratinga se orgulha muito dessa conquista, e parabeniza a todos pelo 2º lugar no Festival Internacional Arte Minas, Categoria Conjunto Jazz Adulto”.

BOX

Equipe da Escola de Dança Aplauso

Coreografia: Atriz de Cinema Italiano

Coreógrafo: Maick Rodrigues

Direção: Juliana Anselmo

Ensaiador: Edson Hayzer

Figurinos: Faiko Uniformes

Bailarinas

Sophia Sobreira

Sophia Otaviano

Thaysla Pereira

Maria Eliza

Maria Fernanda Silveira

Yasmin Rodrigues

Iara Maria

Geovanna Pantoja

Anna Clara

“Dancem, dancem, dancem, e nos encantem meninas. Parabéns às bailarinas mais lindas do mundo”.

Rogério Silva