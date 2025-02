Papelotes com cocaína apreendidos em Sericita

SERICITA – Na noite da última segunda-feira (24/02), a Polícia Militar realizou uma apreensão de entorpecentes na rua Iraci Santiago Barbosa, região central de Sericita. Um indivíduo foi preso pelos militares.

Após receber informações sobre atividades suspeitas, uma equipe policial abordou um indivíduo nas proximidades de um supermercado. Durante a revista pessoal, foram encontrados 15 papelotes com cocaína no bolso traseiro da calça do suspeito.

O homem recebeu voz de prisão no local. Ele foi encaminhado inicialmente ao Pronto Atendimento Municipal para avaliação médica e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.