Papa Francisco aceita renúncia e nomeia novo bispo para a diocese de Caratinga

A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou nesta quarta-feira, 13 de dezembro, a decisão do Papa Francisco em acolher o pedido de renúncia apresentado por dom Emanuel Messias de Oliveira ao governo pastoral da diocese de Caratinga, em Minas Gerais. No mesmo ato, o Santo Padre nomeou como novo bispo para a diocese, dom Juarez Delorto Secco, atualmente bispo auxiliar do Rio de Janeiro.

A presidência da CNBB enviou nota de agradecimento a dom Emanuel Messias de Oliveira e saudação a dom Juarez Delorto Secco.

Biografia de dom Juarez Delorto Secco

Dom Juarez nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 4 de julho de 1970. Formado em Filosofia e Teologia é também bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim (FDCI). Possui especialização em Processo Matrimonial Canônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e também em Formação de Educadores, promovido em convênio com a Escola de Formadores da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (Osib – SC), com sede em Florianópolis (SC).

Foi ordenado presbítero em 10 de março de 2001 em sua cidade natal e no dia 7 de junho de 2017 foi nomeado como bispo auxiliar para a arquidiocese do Rio de Janeiro, pelo Papa Francisco, tendo recebido a ordenação episcopal no dia 9 de setembro do mesmo ano na diocese capixaba.