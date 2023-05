Pão de queijo é eleita a terceira melhor comida do mundo em ranking internacional

Um ranking elaborado pela Atlas e publicado no último dia 24 elegeu o quitute mineiro mais famoso do país como a terceira melhor comida do mundo na categoria café da manhã, onde ele se torna uma das maiores estrelas.

O pão de queijo só perdeu para o “roti canai”, da Malásia e para o “komplet lepinja”, da Sérvia.

A história do pão de queijo

O pão de queijo é uma iguaria típica da culinária brasileira, especialmente da região de Minas Gerais. Feito com polvilho doce, queijo, leite e ovos, ele é um pãozinho de massa leve e macio, com um sabor único e irresistível.

A origem do pão de queijo remonta ao período colonial brasileiro, quando os escravos africanos precisavam encontrar maneiras de aproveitar os ingredientes disponíveis em suas senzalas. A partir do polvilho de mandioca, eles criaram uma massa que era assada em fornos a lenha e serviam como acompanhamento para as refeições.

Com o passar do tempo, o pão de queijo se popularizou em todo o Brasil e ganhou diversas variações, incluindo versões com recheios de frango, carne, calabresa e até mesmo doce de leite. Hoje em dia, ele é uma opção de lanche rápido e prático para qualquer hora do dia, podendo ser encontrado em padarias, lanchonetes e até mesmo em supermercados.

Fonte: UAI