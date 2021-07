Panorama Municipal sobre a prestação dos serviços de água e de esgoto

DA REDAÇÃO- A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) disponibilizou no mês de junho novos panoramas sobre a prestação dos serviços de água e de esgoto nos 641 municípios regulados. O objetivo é informar usuários, prefeituras e o público geral sobre a situação do abastecimento de água e do esgotamento sanitário.

Dentre as principais novidades desta nova atualização estão informações sobre a situação da operação dos serviços em cada localidade, perdas de água na distribuição, racionamento, abrangência da tarifa social e indicadores de atendimento a manifestações de usuários.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Conforme o documento, Caratinga tem uma população na área de concessão de 78.753 habitantes (85% do total). Se tratando do serviço de abastecimento de água, as localidades sob concessão com operação são a sede de Caratinga e os distritos de Cordeiro de Minas, Dom Modesto, Patrocínio, Santa Efigênia, Santa Luzia, Santo Antônio do Manhuaçu, São Cândido, São João do Jacutinga e Sapucaia. O distrito de Dom Lara não está em operação.

A população atendida é de 86,5% e a meta é atingir 99% até 2033. São 26.449 ligações ativas e 4.210 ligações factíveis.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Já o Serviço de Esgotamento Sanitário com operação em Caratinga, conforme dados de março de 2021, atende a 80,4% da população com a coleta e 60,3% com tratamento. A meta é atingir 90% até 2033. São 21.998 ligações ativas e 1.888 ligações factíveis.

