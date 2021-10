Pane nas redes sociais impulsionou acesso em aplicativo de delivery

Câmara de Dirigentes Lojistas não recebeu contato de comerciantes a respeito de transtornos sem o uso do WhatsApp, Facebook e Instagram

CARATINGA– Na última segunda-feira (4) foi registrada pane nas três principais redes sociais do planeta: WhatsApp, Facebook e Instagram. Os aplicativos pararam de funcionar por volta de 12h30 e retornaram de forma gradativa entre 19h e 20h do mesmo dia.

A ascensão das redes sociais tem sido um processo natural, mas, com a pandemia, o uso deste recurso para as empresas se tornou cada vez maior. A reportagem procurou a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga para saber se a entidade de classe recebeu dúvidas ou contatos de comerciantes relatando prejuízos durante a impossibilidade de utilização das redes sociais. No entanto, a CDL afirma que não foi procurada, se tratando deste assunto.

Por outro lado, um aplicativo de delivery da cidade registrou três vezes mais acessos durante a pane, conforme o sócio proprietário da plataforma Jacson Tiola. “O impacto que tivemos na plataforma foi bem grande, porque geralmente os negócios que hoje estão no mercado digital, para vendas ficam oscilando em algumas plataformas. O WhatsApp, Facebook e Instagram caíram, então, algumas empresas concentram muito volume nesses canais próprios, ficando sem utilização da plataforma ontem. E as plataformas que já têm uma base de usuário grande, acabaram tendo um crescimento de procura, porque as pessoas já têm acesso a esse Marketplace de forma fácil e concentram um grande volume de venda”.

Jacson aconselha que as empresas procurem o maior número de meios de negócios, não dependendo somente das redes sociais, que podem apresentar alguma falha, como no caso desta segunda-feira. “Então, na falta de canal, é importante ter outros canais, vários canais de vendas, para ser ter outra opção para atender aos clientes quando um ou outro não performar”.