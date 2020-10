PANDEMIAS ACABAM

Ildecir A.Lessa

Advogado

Ainda vivemos uma Pandemia provocada pelo Coronavírus, que continua ceifando vidas diariamente no Brasil e no mundo. Trata-se de uma Pandemia sem precedentes na história. Há esperança numa vacina, mas no momento ainda não tem nada de concreto, existindo até mesmo muita polêmica quanto a criação de uma vacina eficiente.

Na linha do tempo tem registro de uma série de Pandemias. A peste bubônica – a doença devastadora que teve três grandes surtos, com o primeiro registrado em 541 a.C. Essa doença, causada por uma bactéria transmitida por pulgas que vivem em ratos e por gotículas respiratórias de pessoas infectadas, foi devastadora. Ela matou centenas de milhões de pessoas ao longo de um período de 2 mil anos. Tem também o registro do surto de Peste Negra de 1346-1353 que é considerado o mais mortal de todos. A peste matou milhões, mais de 100 milhões de pessoas. A Varíola – o vírus erradicado pela ciência- teve vários surtos, com o primeiro registrado em 1520. Essa doença, causada pelo vírus varíola minor, é uma das mais mortais conhecidas pelo homem. Pode ser transmitida por gotículas expelidas pelo nariz ou boca de uma pessoa infectada ou por meio de suas feridas. Assim como a peste, a varíola matou centenas de milhões de pessoas, 300 milhões só no século 20. Mas, graças à vacina desenvolvida pelo médico britânico Edward Jenner e aos esforços da comunidade científica, a doença foi erradicada, ainda que se tenha levado quase dois séculos para isso. (Fonte: Organização Mundial da Saúde).

Tem ainda o registro do Cólera – a doença endêmica nos países mais pobres- que teve vários surtos até hoje, com uma grande Pandemia em 1817. A doença, causada por comida e água contaminada, matou milhões de pessoas em sete Pandemias, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em muitos países de baixa renda ele mata entre 100 mil e 140 mil pessoas todos os anos, de acordo com a OMS. Tem também a Influenza – a ameaça sazonal- com várias Pandemias, entre os anos 1800 e os anos 2010. A Pandemia de Influenza de 1918, também conhecida como Pandemia de gripe espanhola, foi o surto mais grave da história recente, matando de 50 milhões a 100 milhões de pessoas no mundo. Assim como o novo Coronavírus hoje, medidas de isolamento e quarentena contiveram a transmissão. Outras Pandemias de gripe ocorreram depois. A gripe de Hong Kong de 1968 matou 1 milhão de pessoas e ainda circula sazonalmente. Assim como a gripe suína, uma versão do vírus H1N1 que infectou 21% da população mundial em 2009. Vem também o HIV/Aids – a epidemia contínua presente- o vírus da imunodeficiência humana (HIV), transmitido por fluidos corporais matou, matou mais de 32 milhões de pessoas no mundo até agora. No entanto, avanços nas técnicas de diagnóstico e campanhas globais de saúde pública, que mudaram o comportamento sexual e aumentaram a disponibilidade de seringas seguras para usuários de drogas, ajudaram a desacelerar o crescimento do número de infecções. Apesar disso, estima-se que 690 mil pessoas morreram de Aids em 2019, segundo a OMS.

Têm ainda a Sars e Mers – os Coronavírus mais fáceis de conter. A Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars, ma sigla em inglês) foi a primeira epidemia mortal causada por um Coronavírus e matou mais de 800 pessoas entre 2002 e 2003, segundo a OMS. Um pouco depois, veio a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers, na sigla em inglês), também causada por um Coronavírus e que matou 912 pessoas. A maioria dos casos ocorreu na Península Arábica. E agora, mais recente a Covid-19 – o Coronavírus sem precedentes. O Sars-Cov-2, como é conhecido esse vírus, é uma versão evoluída do vírus da Sars de 2003 e é considerado por especialistas em doenças como único, graças à sua gama de sintomas, que variam de inexistentes a mortais, e altos níveis de transmissão por pessoas sem sintomas ou antes de desenvolvê-los. Mais de 1 milhão de pessoas já morreram até agora, mas o total será provavelmente muito maior. A crise gerada pelo novo Coronavírus é apenas a mais recente de uma longa série de Pandemias causadas por patógenos emergentes, como vírus ou bactérias. As maiores Pandemias mataram centenas de milhões de pessoas ao longo da história. A esperança é que, ainda que o Coronavírus seja mais desafiador, um dia ele vai acabar.