Pandemia Covid-19: Entre Folhas lidera o ranking de municípios da microrregião de Caratinga no percentual de vacinados com as duas doses

75.02% da população acima de 12 anos completaram o esquema vacinal. O Município aplicou 435 doses de reforço da vacina em idosos acima de 60 anos

ENTRE FOLHAS – Sem registrar novos casos de Covid-19 desde outubro e com a marca de município que conseguiu zerar os casos da doença por três vezes nos últimos três meses, Entre Folhas se destaca na microrregião de Caratinga com o maior percentual da população que completou o esquema vacinal. A gestão da pandemia é um dos destaques da Administração Municipal, que monitora o contágio pelo Coronavírus desde maio de 2020, quando aconteceu a primeira notificação da infecção na Cidade.

De acordo com os números desta terça-feira, 16, do Portal Coronavírus, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 75.02% das pessoas acima de 12 anos de idade tomaram as duas doses ou dose única da vacina. O Portal aponta, também, que 88.62% iniciaram o esquema de proteção contra a doença, tomando a primeira dose do imunizante. A aplicação da terceira dose de reforço da vacina em idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos foi iniciada em setembro. Até agora, 435 pessoas já estão com a terceira dose no braço.

Uma série de fatores listados pela Secretária de Saúde, Renata Barbosa, apontam a eficiência do trabalho desenvolvido pela equipe, no Município. “O apoio do Prefeito e a agilidade na compra dos testes de Covid-19 e dos insumos para a vacinação ajudaram muito no controle da doença. Foi um trabalho árduo e por muitas vezes, muito difícil, principalmente quando perdíamos um paciente, mas minha equipe é muito corajosa e desde o início da pandemia lutou bravamente ao meu lado”, comenta a profissional, relembrando as ações de prevenção ao vírus, executadas no Município. “Distribuímos álcool e máscaras, desinfetamos as ruas e praças, diminuímos o fluxo de pessoas nas repartições públicas, mantivemos a comunidade informada sobre o perigo da contaminação, alertando sempre para a obediência aos protocolos sanitários e instituímos medidas para evitar o contágio, como blitz nas duas entradas da Cidade, com equipes preparadas para aferir temperatura e verificar uso de máscaras de proteção. Valeu a pena”, completou.

Segundo o prefeito Ailton Silveira Dias, o ‘Ailtinho’, o início da nova gestão foi desafiador, especialmente o ano de 2020, mas que toda a atenção da Administração ficou voltada para a proteção dos entrefolhenses. “Cuidamos da saúde combatendo o vírus na nossa Cidade, mas sem esquecer do apoio para as famílias mais necessitadas. Empreendemos esforços e com a colaboração do deputado Mauro Lopes acolhemos todos, dando o socorro necessário naquele momento. Além disso, o pagamento do salário dos servidores públicos foi integral e feito em dia. Tudo para ajudar as famílias a enfrentar o pior momento da crise”, pontua.

Unidos Pela Vacina: Entre Folhas foi um dos municípios contemplados pelo Movimento da sociedade civil para agilizar a vacinação contra a Covid-19

Entre Folhas teve importantes aliados no combate ao coronavírus e controle da Covid-19. Um deles foi a empresária Selma Ferreira Lopes, que em contato com o movimento apartidário “Unidos Pela Vacina”, liderado pela comandante de uma rede nacional de lojas de varejo, Luiza Helena Trajano, viabilizou a doação de uma câmara fria para conservação das vacinas e insumos que garantiram agilidade no processo de vacinação. Segundo a empresária, todo o esforço foi, especialmente, pela ligação afetiva com a Cidade. Selma é filha da entrefolhense Ilca Ferreira Lopes e do Chiquito Lopes, personalidades importantes que fazem parte da história do Município. “Nós ainda temos família em Entre Folhas, como o tio Geraldo Cláudio e familiares do Samuel Ferreira, irmãos da minha mãe. Meu pai adotou Entre Folhas para viver e já foi homenageado por Autoridades do Lugar dando nome a obra pública. E foi por não negar as origens, em nome desse carinho especial que temos por Entre Folhas que participamos dessa campanha. Fico feliz que tenha dado bons resultados, sintetiza.

Números da Covid-19 no Município

O primeiro caso da Covid-19 registrado em Entre Folhas foi no dia 27 de maio de 2020, o primeiro óbito no dia 07 de julho de 2020. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada no dia 19 de janeiro de 2021. Entre Folhas foi um dos primeiros Municípios da região a iniciar a aplicação da vacina.

Ao todo, desde o início da pandemia, foram registrados 608 casos da infecção causada pelo coronavírus, no Município. Lamentavelmente, 14 vidas foram perdidas para a doença.

Assessoria de Comunicação